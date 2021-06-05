القوى العاملة: تسهيل إجراءات تنظيم سوق العمل للعمالة المخالفة فى الأردن

جدة - نرمين السيد - تلقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، تقريرًا عبر مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بسفارة مصر بعمان بالأردن، فى إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية فى دول العمل بعد انتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد.





وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، إن التقرير الذى تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالى بعمان يشير إلى صدور قرار من وزير العمل الأردنى بتسهيل إجراءات تنظيم سوق العمل للعمالة الوافدة المخالفة فى الأردن، وتحفيز أصحاب العمل والعمالة المخالفة والتى لم تقم بإصدار أو تجديد تصاريح عملها خلال الفترة السابقة وخاصة فى ضوء جائحة كورونا وقرارات الإغلاق لبعض القطاعات والأنشطة الاقتصادية.

وأشار الملحق العمالى طلعت السيد، رئيس مكتب التمثيل العمالى بعمان، إلى قرار وزير العمل الأردنى فى هذا الإطار يسمح للعامل غير الأردنى بالانتقال إلى صاحب عمل آخر عند انتهاء تصريح عمله أو إلغائه دون الحاجة إلى إحضار براءة ذمة من صاحب عمله السابق للجنسيات غير المقيدة بالإقامة فى القطاعات المسموحة فيها، وإلغاء متطلب تحديد السكن للعمالة غير الأردنية (الوافدة) من المراكز الأمنية لجميع الجنسيات.

كما قرر الوزير إلغاء متطلب إبراز عقد العمل للعمالة غير الأردنية (الوافدة) كون تصريح العمل يمثل علاقة تعاقدية بين صاحب العمل والعامل، وإلغاء متطلب إبراز رخصة المهن والسجل التجارى وإذن الأشغال وسند التسجيل وموافقات سكان العمارة فى حال التجديد على نفس صاحب العمل،وعدم إرفاقها فى المعاملة.

وأشار رئيس مكتب التمثيل العمالى إلى قرار وزير العمل الأردنى شمل تمديد فترة سريان التفويض البنكى من ثلاثة أشهر إلى سنة إذا كان نص التفويض لمدة سنة، وإلغاء تحديد إجازات العمال بحد أقصى ثلاثة أشهر (خروج وعودة) فى القطاع الزراعى، فضلا عن إلغاء شرط منح إجازة (خروج وعودة) بعد مرور الستة أشهر للعمال المستقدمين فى جميع القطاعات.

وأضاف أن القرار جاء تتويجا لما تمت مناقشته مع الجانب الأردنى أثناء عقد اجتماع اللجنة الفنية التحضيرية للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة فى عمان مؤخرا.