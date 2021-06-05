القوى العاملة: تعيين 541 شابا بقنا منهم 4 من ذوى الهمم

وأشار الوزير، إلى أن المديرية صرفت منحًا للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالوحدة لرعايتهم اجتماعيًا بإجمالى 157 ألف جنيه، لـ68 عاملاً، وصرف 75 ألفًا و672 جنيها للرعاية الصحية لـ673 عاملًا، ليصل إجمالى ما تم صرفه لـ232 ألفًا و672 جنيها لـ741 عاملًا من المسجلين بالمديرية.
جاء ذلك فى تقرير تلقاه الوزير من مدير المديرية عن إنجازاتها خلال إبريل الماضى، أشار فيه إلى أنه تم التفتيش العمالى على 506 منشآت، وأسفر عن تحرير 53 محضرًا عماليًا، من خلال مفتشى العمل، فضلاً عن تلقى 14 شكوى عمالية، تم تسوية شكوى منها وديًا، وتحويل شكوى منها للقضاء، و12 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة.
كما قامت المديرية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على مستوى المحافظة على 134 منشأة، وذلك فى إطار متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التى حددتها الدولة للوقاية من انتشار فيروس كورونا.
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