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القوى العاملة: تعيين 541 شابا بقنا منهم 4 من ذوى الهمم

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محمد صابر 2021-06-05 09:38 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة قنا 541 شابًا من مختلف المؤهلات، منهم 4 من ذوى الهمم والعزيمة، فى منشآت القطاع الخاص بالمحافظة من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وبلغ المسجلين بمكاتب التشغيل 2032 شابًا، فضلا عن استخراج 613 شهادات قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة للعمال على المهن المختلفة.

وأشار الوزير، إلى أن المديرية صرفت منحًا للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالوحدة لرعايتهم اجتماعيًا بإجمالى 157 ألف جنيه، لـ68 عاملاً، وصرف 75 ألفًا و672 جنيها للرعاية الصحية لـ673 عاملًا، ليصل إجمالى ما تم صرفه لـ232 ألفًا و672 جنيها لـ741 عاملًا من المسجلين بالمديرية.

جاء ذلك فى تقرير تلقاه الوزير من مدير المديرية عن إنجازاتها خلال إبريل الماضى، أشار فيه إلى أنه تم التفتيش العمالى على 506 منشآت، وأسفر عن تحرير 53 محضرًا عماليًا، من خلال مفتشى العمل، فضلاً عن تلقى 14 شكوى عمالية، تم تسوية شكوى منها وديًا، وتحويل شكوى منها للقضاء، و12 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

كما قامت المديرية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على مستوى المحافظة على 134 منشأة، وذلك فى إطار متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التى حددتها الدولة للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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