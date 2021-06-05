لتمكين الشباب.. وزير الأوقاف: محمد أبو ستيت خطيبا للجمعة المقبلة

جدة - نرمين السيد - وكتب الوزير خلال صفحته الرسمية على موقع "تويتر": فى إطار دفعنا بالشباب والعمل على تمكينه دعويا وإداريًا: "الدكتور محمد أبو ستيت خطيبا للجمعة القادمة، 11 / 6 / 2021 بالإذاعة والتلفزيون نتمنى له التوفيق". وحددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة المقبلة، لتكون تحت عنوان "المفهوم الأوسع للصدقة". وأكدت الوزارة، بحسب بيان لها، على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين "الأولى والثانية"، مراعاة للظروف الراهنة، معربة عن ثقتها فى سعة أفق الأئمة العلمى والفكرى، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة .

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