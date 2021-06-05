عاجل.. شركة مصر سيناء ترسل معدات وأطقم هندسية وفنية لغزة لإعادة الإعمار

جدة - نرمين السيد - أرسلت شركة مصر سيناء، اليوم السبت، معدات وأطقم هندسية وفنية لقطاع غزة، للمساعدة فى إزالة آثار الأنقاض، والبدء فى العمل لإعادة إعمار غزة، وذلك بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.





وقال المهندس إبراهيم العرجانى، شيخ قبيلة الترابين، رئيس مجلس إدارة شركة مصر سيناء - وهى شركة مساهمة تضم أكبر تكتل من أبناء سيناء، وتضم 36 مؤسسا رئيسيا من قبائل سيناء- إن المعدات توجهت لقطاع غزة عبر منفذ رفح البرى للمساهمة فى إزالة الأنقاض والدمار، الذى خلفه الاعتداء الإسرائيلى الذى استمر 11 يوما على القطاع، وتهيئة المجال لبدء عملية الإعمار وتحسين الأوضاع المعيشية لسكان القطاع، عقب مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، والتى قرر فيها تخصيص 500 مليون دولار، للمساهمة فى عمليات إعادة إعمار قطاع غزة من خلال الشركات المصرية.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، أرسل وفدا أمنيا رفيع المستوى لإسرائيل والمناطق الفلسطينية لبحث تثبيت وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار، فضلا عن وصول اللواء عباس كامل، مدير المخابرات العامة، الإثنين الماضى، إلى قطاع غزة للقاء قادة الفصائل الفلسطينية وبحث الهدنة ووقف النار وإعادة الإعمار بالقطاع، كما زار المناطق التى ستبدأ مصر فى إعادة إعمارها.

وقبل ذلك أرسلت مصر، قوافل من المساعدات الغذائية والإنسانية والمواد البترولية والأدوية والمستلزمات الطبية للقطاع، وعرضها إنشاء مدينة سكنية فى القطاع باسم مدينة مصر السكنية.