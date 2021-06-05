صور.. وزير النقل يستقبل السفير الفرنسى بالقاهرة لبحث تعزيز التعاون المشترك

جدة - نرمين السيد - استقبل مهندس كامل الوزير وزير النقل، السفير الفرنسى بالقاهرة ستيفان روماتيه، لبحث تدعيم التعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة فى مجالات النقل المختلفة، خصوصًا فى مجالى السكك الحديدية والمترو.





فى بداية اللقاء، أكد وزير النقل، على عمق العلاقات بين مصر وفرنسا والتعاون التاريخى والحالى المثمر فى مجال النقل، لافتًا إلى أنه يتم تنفيذ عدد من المشروعات والعقود المشتركة من أهمها تنفيذ المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو والتى ينفذها تحالف "فينسى الفرنسية / أوراسكوم / المقاولون العرب".

وأوضح الوزير، أن هناك أولويات لوزارة النقل فيما يخص المشروعات التى سيمولها الجانب الفرنسى وهى توريد 55 قطارا مكيفا جديدا للخط الأول للمترو، ضمن الخطة الشاملة التى تنفذها وزارة النقل لتطوير الوحدات المتحركة بالخط الأول لتصبح كل قطارات الخط مكيفة، ومشروع كهربة إشارات خط طنطا / المنصورة / دمياط، وازدواج المسافة بين دمياط / المنصورة، وكذلك مشروع خط العاشر من رمضان الروبيكى بلبيس، بالإضافة إلى مشروع خط أسوان / توشكى/ وادى حلفا للربط مع السودان.

كما أكد وزير النقل، أنه يتطلع دائما إلى مزيد من التعاون المثمر مع الشركات الفرنسية فى جميع مجالات النقل، خصوصًا وأن القيادة السياسية أكدت على أهمية نقل الخبرات والتكنولوجيا الفرنسية فى جميع المجالات التنموية إلى مصر، لا سيما فى مشروعات السكك الحديدية ومترو الأنفاق.

وتناقش الجانبان فى ضرورة الإسراع فى إنهاء الإجراءات التمويلية المتعلقة بمشروع تطوير خط أبوقير وتحويله إلى مترو، ويسهم الجانب الفرنسى بجزء من التمويل الخاص بالمشروع، وأكد الوزير أن المشروع سيمثل نقلة نوعية كبيرة فى وسائل النقل داخل محافظة الاسكندرية.

وأشاد السفير الفرنسى بالقاهرة، بالعلاقات الفرنسية المصرية وبالإنجازات التى تحققها الدولة المصرية فى شتى المجالات ومنها قطاع النقل الذى يشهد تنفيذ مشروعات ضخمة، مشيرًا إلى أهمية دعم التعاون بين الجانبين فى مجال النقل، لا سيما وأن الحكومة الفرنسية خلال الفترة المقبلة ستقدم حزمة تمويلية لعدد من المشروعات فى مصر ومنها مشروعات النقل والتى كانت إحدى نتائج لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى، مع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون.

وأكد السفير الفرنسى، أن هناك لجنة تحضيرية لزيارة وزير الاقتصاد والمالية الفرنسى، إلى مصر ستصل منتصف هذا الأسبوع لعقد لقاءات مع وزارتى التعاون الدولى والنقل والوزارات الأخرى التى ستمول مشروعاتها ضمن الحزمة التمويلية الفرنسية لمشروعات الجانب المصرى فى شتى المجالات.