رئيس الوزراء يضع حجر أساس شركة البحر الأحمر الوطنية للبتروكيماويات بقناة السويس

وضع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حجر أساس مشروع إنشاء شركة البحر الأحمر الوطنية للبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس .

جاء ذلك خلال زيارة الدكتور مصطفي مدبولي، للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لمتابعة عدد من الملفات في القناة على أرض الواقع .

ومن المقرر أن يتفقد مدبولي عددا من المشروعات الجاري تنفيذها بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، للوقف على معدلات التنفيذ .