مصر تشارك العالم الاحتفال بيوم البيئة العالمي

يحتفل العالم اليوم ، بيوم البيئة العالمي هو المناسبة البيئية الرئيسية لمنظمة الأمم المتحدة وللعالم ويتم الاحتفال به في الـ 5 من يونيو من كل عام.

و يوافق هذا اليوم بدء فعاليات المؤتمر الأول للبيئة عام 1972 والمعروف بمؤتمر ستوكهولم والذي أقيم تحت رعاية الأمم المتحدة بهدف صياغة رؤية أساسية مشتركة حول كيفية مواجهة تحدي الحفاظ على البيئة البشرية وتعزيزها.

وفي 15 ديسمبر من نفس العام، اعتمدت منظمة الأمم المتحدة قرارها باعتبار يوم 5 يونيو يوم عالميا للبيئة، لحث الحكومات والمنظمات على العمل والمشاركة في الحفاظ على البيئة وتعزيزها، وزيادة الوعي البيئي.

وتشارك مصر العالم الاحتفال بيوم البيئة العالمي ٢٠٢١ والذي يقام هذا العام تحت شعار «استعادة النظام البيئي من أجل الطبيعة» من خلال تنظيم عدد من الأحداث والفعاليات المتنوعة على مستوى الجمهورية للتوعية بأهمية الطبيعة وتنوعها البيولوجي للإنسان ودور الفرد والمجتمع في المشاركة في حماية هذه الثروات الطبيعية والحفاظ عليها .

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على أهمية السعي والعمل الجاد لاستعادة النظم البيئية باعتبارها الفرصة الحقيقية لحماية الإنسان وكوكب الأرض وتحويل تلك المحنة التي يمر بها العالم من انتشار فيروس كوفيد 19 إلى فرصة حقيقة للحفاظ علي الطبيعة للحث على الانضمام إلى ركاب حماية الطبيعة وتنوعها البيولوجي والذي لم يعد رفاهية بل لابد أن يكون جزء أساسى من تفكيرنا وحياتنا اليومية الآن وعلى كافة المستويات لبناء مستقبل متناغم مع الطبيعة يتم إدارته على نحو مستدام لضمان صحة الإنسان و كوكب الأرض التي تمثل شبكة مترابطة الكل فيها سواء وليس ببعيد عن الإخطار .

وأضافت فؤاد أن عام 2021 عاما حاسما لالتزامات الدول بالحفاظ على التنوع البيولوجي واستعادته، حيث يتوافق مع بداية عقد الأمم المتحدة لاستعادة النظام البيئي 2021_2030 الذي يهدف إلى توسيع نطاق استعادة النظم الإيكولوجية المتدهورة والمدمرة على نطاق واسع لمكافحة أزمة المناخ وتعزيز الأمن الغذائي وإمدادات المياه والتنوع البيولوجي فهي مهمة عالمية لحماية هذا التنوع لابد أن نتشارك فيها جميعا بما يعود علينا بالنفع بدلا من تقاسم الخسائر التي لن تفرق بين الجميع.