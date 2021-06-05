رئيس الوزراء يزور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

يزور رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، اليوم السبت 5 يونيو، الاقتصادية لقناة السويس، كما يتفقد عدداً من المشروعات.
وكان رئيس الوزراء قد عقد اجتماعاً مع المهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تناول متابعة المشروعات التي تقوم الهيئة بتنفيذها في إطار تنمية هذه المنطقة الاقتصادية لتكون جاذبة للاستثمارات واجتذاب الصناعات وتوطينها.
أكد رئيس الوزراء أهمية الجهود التي تبذلها الهيئة لتجهيز المنطقة الاقتصادية لجذب الاستثمارات من الخارج والداخل، واحتضان المشروعات الصناعية الكبرى، مثمنًأ في هذا الإطار مشروعات تحديث البنية التحتية وتطوير الموانئ والأغراض اللوجستية، مشيراً إلى أن ذلك يعزز قدرة هذه المنطقة الاقتصادية على منافسة المناطق المثيلة في العالم والاستفادة من ميزة الموقع الجغرافي المميز لمصر.
وتطرق الإجتماع إلى مناقشة القواعد الخاصة بالاستيراد والتصدير من وإلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذا تنظيم الرقابة الصحية والبيئية والفنية المتعلقة بالإستيراد والتصدير، والتي وافقت عليها الحكومة في اجتماعها الأخير الشهر الجاري، ومن المقرر أن يتم إصدارها قريباً.
كما تم خلال الاجتماع متابعة آخر المستجدات الخاصة بإنشاء المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية، والجهود المبذولة من الطرفين بهذا الشأن، بما يدعم ويعزز الأهداف الاقتصادية لكلا الجانبين.
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