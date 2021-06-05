رئيس الوزراء يزور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ويتفقد عددا من المشروعات

يزور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بعد قليل، المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ويتفقد عددا من المشروعات، يرافقه عدد من الوزراء.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استعرض تقريرا أعده الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلسالوزراء، رئيس لجنة الاستغاثات الطبية بالمجلس، تضمن رصدا لمجهودات اللجنة خلال شهر مايو الماضي.

وأثنى رئيس الوزراء على الجهود التي تبذلها اللجنة الطبية على مدار الفترة الماضية، واهتمامها بالاستجابة للاستغاثات الطبية التي تردإليها على الفور، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة للحالات الحرجة، فضلا عن توفير الأدوية.

وقال الدكتور حسام المصري، بحسب ما جاء في التقرير، إن اللجنة الطبية بمجلس الوزراء نجحت خلال شهر مايو الماضي في رصدوالاستجابة لـ ٥٨٤ حالة بالصحف والمواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، ومكتب خدمة المواطنين، كما تمكنت اللجنة من استصدار١٠٠ قرار علاج على نفقة الدولة من رئيس مجلس الوزراء.