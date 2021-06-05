زار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء ، منذ قليل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتفقد عددا من المشروعات، يرافقه عدد من الوزراء، ووضع حجر أساس مشروع إنشاء شركة البحر الأحمر الوطنية للبتروكيماويات.



وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد استعرض تقريرا أعده الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس لجنة الاستغاثات الطبية بالمجلس، تضمن رصدا لمجهودات اللجنة خلال شهر مايو الماضي.



وأثنى رئيس الوزراء على الجهود التي تبذلها اللجنة الطبية على مدار الفترة الماضية، واهتمامها بالاستجابة للاستغاثات الطبية التي ترد إليها على الفور، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة للحالات الحرجة، فضلا عن توفير الأدوية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس الوزراء يضع حجر أساس مشروع إنشاء شركة البحر الأحمر الوطنية للبتروكيماويات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.