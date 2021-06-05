فى الثانية ظهرًا.. التعليم تعلن جدول امتحانات الثانوية العامة

/634674/فى-الثانية-ظهرا-التعليم-تعلن-جدول-امتحانات-الثانوية-العامة

أكد وزير التربية والتعليم طارق شوقى، أن كل ما يتعلق بجداول الامتحانات بالنسبة للثانوية العامة، سوف يتم خلال مؤتمر صحفى فى تمام الساعة الثانية ظهرًا اليوم، السب، وذلك لرصتد وإعلان التفاصيل الخاصة بجداول الالامتحانات بالنسبة للثانوية العامة.

مؤتمر اليوم لإعلان جداول الامتحانات

وكان المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بسام راضى، قد أشار إلى ما تناوله اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، برئيس الوزراء، مصطفى مدبولى، رفقة وزراء التربية والتعليم ووزير الاتصالات، عمرو طلعت، وذلك لعرض الاستعدادات للامتحانات فى مختلف أنحاء الجمهورية.

تنسيق مشترك بين وزارتي الاتصالات والتربية والتعليم استعدادًا للامتحانات

ووفقًا لما جاء فى حديث المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، فإن الاجتماع تناول أيضًا التنسيق المشترك بين وزير التربية والتعليم، طارق شوقى، ووزير الاتصالات عمرو طلعت وذلك فى إطار المنظومة الجديدة والتى تضم 2500 مدرسة بمختلف محافظات الجمهورية.

وتناول الاجتماع أيضًا ما يتعلق بنتائج الاختبارات التجريبية التى يتم إجراؤها حتى الآن، استعدادًا للاختبارات الأساسية للثانوية العامة الشهر المقبل، وما شمله من منظومة متطورة لبناء الأسئلة والامتحانات الإلكترونية وعملية التصحيح، وكل الاجراءات المتبعة فى هذا الشأن. وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد وجه فى هذا السياق بتيسير الاجراءات الخاصة بالامتحانات والتى تتعلق بنظامها الجديد فى الطلبة، لضمان أدائهم فى الامتحانات في العام الدراسي الحالي بكل سلاسة ويسر، وذلك من خلال إتاحة النظام الورقي بجانب الإلكترونى (التابلت) لإتاحة الفرصة للطلاب لإجراء الأنسب لهما.

وقد وجه الرئيس في هذا الإطار بتيسير إجراءات امتحانات الثانوية العامة بنظامها الجديد على الطلبة لضمان أدائهم فى الامتحانات في العام الدراسي الحالي بكل سلاسة ويسر، وذلك من خلال إتاحة النظام الورقي بجانب الإلكترونى (التابلت) لإتاحة الفرصة للطلاب لإجراء الأنسب لهما.