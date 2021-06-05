/634680/٧-قرارات-يعلنها-وزير-التعليم-لطلاب-الثانوية-العامة--اليوم

يعلن وزير التربية و التعليم و التعليم الفني الدكتور طارق شوقي، ظهر اليوم ٧ أخبار لطلاب الثانوية العامة تتضمن موعد امتحانات الثانوية العامة ، وجداول الامتحانات للشعب الثلاثة للعام الدراسي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١.

امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢١

يحدد الوزير خلال مؤتمر صحفي يعقده اليوم في تمام الساعة ٢ ظهرا، مواعيد الامتحانات التجريبية " البروفة" الثالثة، والمقرر تنظيمها لطلاب الثانوية العامة خلال النصف الثاني من شهر يونيو الجاري

كما يقوم طارق شوقي خلال المؤتمر الذي تحضره قيادات الوزارة و المشرفين علي امتحانات الثانوية العامة، بالاعلان عن الخطة التنفيذية لوزارة التعليم من أجل تأمين لجان الامتحانات و منع تسريب الاسئلة عبر صفحات التواصل الاجتماعي.

و يتضمن المؤتمر ، عرض للاجراءات الوقائية التي ستطبقها الوزارة أثناء الامتحانات لوقاية الطلاب والمراقبين من الإصابة بفيروس كورونا.

شكل الاسئلة

يكشف وزير التربية والتعليم، أيضا تقنيات استخدام " الماسحات الضوئية " لاعمال التصحيح الالكتروني التي تطبق لأول مرة في تاريخ الثانوية العامة ، بدون تدخل بشري ، وتطبق علي الطلاب النظاميين و المنازل.

و يستعرض الوزير، أيضا شكل أسئلة امتحانات الثانوية العامة الجديد، التي وضعها المركز القومي للامتحانات، التي تركز علي قياس نواتج التعلم في كل مادة بعيدا عن الحفظ و التلقين.

وكان رئيس الجمهورية عبد الفتاك السيسي، قد وجه بالتيسير علي طلاب الثانوية العامةً هذا العام، وإتاحة الامتحان الورقي بجانب الإلكتروني.

يذكر ، أن امتحانات الثانوية العامة 2020/2021 يخوضها 675 ألف طالب وطالبة، يؤدي 574 طالب الامتحانات إكترونيا بواسطة أجهزة التابلت، و100 ألف طالب من طلاب المنازل ورقيا، علي أن يكون الامتحان موحد للمجموعتين.