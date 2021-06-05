/634676/عربية-النواب-بدء-إزالة-الركام-بالآليات-المصرية-يؤكد-دور-مصر-الكبير-في-إعمار-غزة

أكد النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب أن الصور والأخبار التى تناقلتها وسائل الاعلام ووكالات الأنباء العالمية عن بدء الآليات المصرية فى قطاع غزة فى إزالة الركام والدمار الذى خلفه العدوان الإسرائيلى في غزة، وذلك بعد دخولها أمس للبدء في عملية إعادة الإعمار دليل قاطع على الدور الكبير الذى تقوم به مصر فى إعمار غزة.

إعادة اعمار غزة ووجه النائب أحمد فؤاد أباظة فى بيان له اصدره اليوم تحية قلبية للرئيس عبد الفتاح السيسى على دوره الكبير تجاه ملف القضية الفلسطينية مؤكداً أن العالم كله اصبح يعطى تماماً ان مصر صاحبة افعال وليس مجرد أقوال. وقال النائب أحمد فؤاد أباظة ان الرئيس السيسى عندما اطلق مبادرته التاريخية من قلب العاصمة الفرنسية باريس بتخصيص 500 مليون دولار لاعادة إعمار غزة انما اكد للعالم كله ان القضية الفلسطينية فى قلب اهتمامات مصر موجهاً تحية قلبية لجميع الشركات المصرية والمهندسين والعمال المصريين الذين بدأوا فى اعادة إعمار غزة وفق خطة مدروسة ومعدة مسبقًا لتحقيق أقصى استفادة من تواجدها لإزالة الركام الذى خلفه الاحتلال الاسرائيلي في غزة

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