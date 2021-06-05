/634678/بالعصي بالشوم-مصرع-شخص-وإصابة-أربعة-بالأقصر-بسبب-قطعة-ارض

لقي شخص حتفه وتم اصابة ٤ آخرون بسبب مشاجرة بالعصي والشوم والأسلحة البيضاء بين أبناء عم من عائلة واحدة بجنوب الأقصر بسبب النزاع على قطعة أرض.

مشاجرة في عائلة واحدة تلقى اللواء خالد عبد الحميد مدير أمن الأقصر، إخطارا من اللواء محمد عايد مأمور مركز إسنا، يفيد بنشوب مشاجرة عنيفة بين أبناء عمومة واحدة بقرية الدير شرق مركز إسنا جنوب الأقصر على قطعة أرض زراعات نخيل. وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وتم فض المشاجرة وعمل كردون أمنى بالمنطقة، وأسفرت المشاجرة عن مصرع شخص 48 عاما، وإصابة أربعة آخرين. وتم نقل المصابين إلى مستشفى إسنا الجديد، ووضع الجثة داخل مشرحة مستشفى إسنا التخصصي، وضبط عدد من المشاركين بالمشاجرة، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.

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