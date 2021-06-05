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/634679/بالصور-أفشة-يصارع-الزمن-للحاق-بمباراة-الأهلي-و-الترجي-بدوري-أبطال-إفريقيا
يسابق محمد مجدي أفشة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الزمن من أجل التعافي من الإصابة التي لحقت به خلال الفترات الماضية وذلك عقب مواجهة نهضة بركان المغربي في نهائي كأس السوبر الإفريقي والتي حصد الأهلي لقبها بعد الفوز بثنائية.
ويسعى أفشة للحاق بمواجهة الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في المواجهة التي تقرر ذهابها في السادسة من مساء التاسع والعشرون من الشهر الجاري، على أن يخوض الفريق الأحمر مباراة العودة في تمام التاسعة من مساء السادس والعشرون على ملعب السلام، ويستعرض دوت الخليج طريقة عودة صانع العاب المارد الأحمر.
أفشة يخضع لتدريبات تأهيلية في الأهلي
ويخضع أفشة في الوقت الحالي للعديد من التدريبات الإستشفائية بجانب حفاظه على الإستمرار في تعرض القدم لليزر والذي من شأنه أن يزيد من سرعة عملية التعافي ، بالإضافة إلي الإستمرار داخل حمامات السباحة والجاكوزي.
الجدير بالذكر أن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، سبق وصرح فيما مضى أن نتيجة الأشعة التي خضع لها محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق، أثبتت إصابته بجزع في الرباط الداخلي للكاحل، وسيغيب عن التدريبات لمدة أسبوعين منذ الإصابة في مواجهة نهضة بركان.
وتعادل الأهلي معع مصر للتامين وديا بنتيجة هدفين لكل فريق في المواجهة التي أقيمت على ملعب مختار التتش في فرع الجزيرة.
تشكيل الأهلي لمواجهة مصر للتأمين
وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: في حراسة المرمى: علي لطفي.
في خط الدفاع: ياسر إبراهيم، وسعد سمير، ورامي ربيعة وأحمد نبيل كوكا.
في خط الوسط: حمدي فتحي، ومحمود متولي، ومحمود كهربا ووليد سليمان ووليد مصطفى.
في خط الهجوم: مروان محسن.
قائمة الأهلي
في حراسة المرمى :محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء
خط الدفاع :رامي ربيعة وبدر بانون وياسر إبراهيم ومحمود متولي وسعد سمير وأيمن أشرف ومحمود وحيد ومحمد هاني و معلول وأحمد رمضان بيكهام
خط الوسط : و أكرم توفيق ومحمد مجدي أفشة وناصر ماهر عمرو السولية وأليو ديانج و حمدي فتحي وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ووليد سليمان ومحمود كهربا
في الهجوم : محمد شريف و جونيور أجايي وصلاح محسن والتر بواليا.
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