/634681/بتفطر-بـ-850-يورو-في-الشهر-مطالب-باستقالة-رئيسة-وزراء-فنلندا
قامت فضائية يورو نيوز، بعرض مقطع فيديو لمطالبات جماهيرية باستقالة رئيسة وزراء دولة فنلندا بسبب "فضيحة فواتير الإفطار".
مطالب بالاستقالة
وطالب عدد من الفنلنديين، رئيسة وزرائهم سانا مارين، بالاستقالة بسبب شبهات فساد مالي حول بدلات تغطي كلفة وجبات الإفطار التي تتناولها في مقرها الرسمي والتي بلغت 850 يورو في الشهر.
يأتي ذلك بعد كشف صحيفة “إلتاليتي” اليومية، عن وصول فواتير إفطار رئيسة الوزراء إلى هذا المبلغ بعدما كان الإحصاء الأول لها في حدود 300 يورو شهريا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بتفطر بـ 850 يورو في الشهر.. مطالب باستقالة رئيسة وزراء فنلندا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.