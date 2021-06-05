/634681/بتفطر-بـ-850-يورو-في-الشهر-مطالب-باستقالة-رئيسة-وزراء-فنلندا

مطالب بالاستقالة

وطالب عدد من الفنلنديين، رئيسة وزرائهم سانا مارين، بالاستقالة بسبب شبهات فساد مالي حول بدلات تغطي كلفة وجبات الإفطار التي تتناولها في مقرها الرسمي والتي بلغت 850 يورو في الشهر.

يأتي ذلك بعد كشف صحيفة “إلتاليتي” اليومية، عن وصول فواتير إفطار رئيسة الوزراء إلى هذا المبلغ بعدما كان الإحصاء الأول لها في حدود 300 يورو شهريا.