/634683/هالة-أبو-السعد-تتقدم-بطلب-أحاطة-بشأن-مشكلات-عملية-التطوير-بكفر-الشيخ

تقدمت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، بشأن وجود بعض المشكلات التي تواجه عمليات التطوير ورفع الكفاءة بمركز مطوبس الكائن بمحافظة كفر الشيخ والمدرج ضمن مبادرة حياة كريمة.

هالة أبو السعد: المشكلات تنحصر مكانيًا فى مدخل ترعة وطريق السعادة

وأوضحت هالة أبو السعد، خلال طلب الإحاطة، أن تلك المشكلات تنحصر مكانياً في مدخل ترعة وطريق السعادة والروضة المتفرع من الترعة الرئيسية بمركز مطوبس - بني بكار - محافظة كفر الشيخ .

هالة أبو السعد: المكان يعانى من عدم كفاءة الأعمال الإنشائية

واكدت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، هالة أبو السعد، أن ذلك المكان يعاني من عدم كفاءة الأعمال الإنشائية والتطويرية التي تتم فيه في الوقت الحالي ، حيث يوجد حالة من التعرج الشديد والواضح في مساحة الـ ١٠٠ متر م الاولى من المشروع ، و يوجد في تلك المساحة المشار إليها أكثر من ١٠ إلتواءات لا داعي لها من الناحية الهندسية على الإطلاق .

كما يوجد إرتفاع ملحوظ في منسوب الأرضية عن الإرتفاع المتفق عليه بمقدار ٦٥ سم ، وهذا من الناحية الهندسية والإنشائية " كارثة " بكل ما تحمله الكلمة من معنى .

وطالبت البرلمانية الحكومة بإتخاذ ما يلزم من إجراءات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالأمر في سبيل سرعة تعديل تلك المشكلات الهندسية والإنشائية بالمشروع المشار إليه وفقاً للمعايير والمواصفات الهندسية السليمة .