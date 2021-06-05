إنفوجراف.. طرق الوقاية من حرائق السيارات أثناء القيادة

جدة - نرمين السيد - ويتناول الإنفوجراف التالى طرق الوقاية من حرائق السيارات أثناء القيادة:- يذكر أن الحرائق تنتج بسبب حدوث تسريبات الوقود ما ينتج عنها اشتعال للكميات المتسربة من السيارة، أو ماس كهربائى ينتج عنه اشتعال.

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