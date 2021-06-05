مدبولى يضع حجر أساس أول مجمع بتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

جدة - نرمين السيد - بدأ الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم السبت، جولة موسعة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة، لمتابعة سير الأعمال وآخر مستجدات الموقف التنفيذى للمشروعات الجارى تنفيذها، وكذلك أعمال البنية التحتية والمرافق، وأعمال تطوير ميناء العين السخنة.





رافق مدبولى، خلال الجولة المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، وعادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وعبدالمجيد صقر، محافظ السويس، وشريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، والمهندس يحيى زكى، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وعدد من قيادات المنطقة الاقتصادية.

وفور وصوله إلى المنطقة الاقتصادية، أكد رئيس الوزراء أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعد من أهم المشروعات القومية التى توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا، كما أنها تحظى بمتابعة شخصية من الرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث وجه بتركيز استراتيجية المشروعات بالمنطقة على الاستثمارات الهادفة إلى توطين التكنولوجيا وامتلاك القدرة الصناعية، وتوفير فرص العمل، فضلًا عن تعظيم المشروعات المتعلقة بمنظومة الموانئ والخدمات البحرية، بالتكامل مع عملية التنمية الشاملة على مستوى الجمهورية، بما يرفع من تصنيف الموانئ البحرية المصرية على الخريطة العالمية للملاحة والخدمات البحرية، وهو ما بدأت الحكومة بالعمل على تنفيذه على الفور، من خلال التنسيق بين الجهات المعنية، ودفع العمل بالمشروعات الجارى تنفيذها بالمنطقة الاقتصادية.

من جانبه، رحب المهندس يحيى زكى، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، بزيارة رئيس الوزراء ومرافقيه للمنطقة، والتى تعد الثانية من نوعها، مؤكدًا أن ذلك يعكس حرص الحكومة على متابعة مستجدات الأعمال بالمنطقة ومساندتها، والعمل على إزالة أية معوقات أمام المستثمرين، والدفع بالقرارات التى من شأنها جذب المزيد من الاستثمارات، وإقامة توسعات إضافية للمشروعات القائمة بالفعل.

وبدأ رئيس الوزراء جولته بالمنطقة الاقتصادية بالتوجه إلى مجمع "البحر الأحمر للبتروكيماويات" بطريق وادى حجول المطور، لوضع حجر أساس أول مجمع صناعى للمواد البترولية والكيماوية فى المنطقة الاقتصادية، والذى يأتى إنشاؤه فى إطار خطة الدولة المصرية لسد احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية والبتروكيماوية، وإنتاج مجموعة منها ذات قيمة مضافة، كالبولى إيثلين، والبولى بروبلين، والبولى استر، ووقود السفن وغيرها من المواد، وذلك بطاقة إنتاجية تبلغ مليون طن سنويًا، مما يسهم فى تقليل حجم وارادات الدولة من تلك المنتجات، مشيرًا إلى أنه جارى حاليا استكمال إجراءات تنفيذ المشروع، ومن المخطط بدء التشغيل الفعلى للمُجمّع فى النصف الأول من عام 2024.

وأوضح المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن المشروع يقام على مساحة تبلغ 3.56 مليون متر مربع، ضمن الحيز الجغرافى لشركة التنمية الرئيسية أحد أهم مطورى المنطقة الاقتصادية بالقطاع الجنوبى بالعين السخنة، بتكلفة استثمارية تقدر بـ 7.5 مليار دولار أمريكى ، ويوفر نحو 15 ألف فرصة عمل للشباب، ويعد المشروع أحد مرتكزات استراتيجية الدولة فى تنفيذ المشروعات التنموية الجديدة وتوفير فرص العمل، كما أن الغرض من إنشاء هذا المجمع الصناعى هو إيجاد فرص تصديرية للمواد المنتجة، وتوطين هذه الصناعة، إلى جانب العمل على تطوير صناعة البتروكيماويات فى مصر.

ولفت وزير البترول، إلى أن هذا المشروع يُعد الأول من نوعه لإنتاج منتجات بتروكيماوية متنوعة، ويتيح إقامة صناعات تكميلية عليها، وذلك على مستوى القارة الإفريقية والشرق الأوسط، مشيرا إلى أن وزارة البترول والثروة المعدنية تسعى من خلال هذا المشروع المتفرد إلى أن تتبوأ مصر مكانة مرموقة ومميزة فى مجال إنتاج العديد من المنتجات البترولية والمنتجات البتروكيماوية، اعتمادًا على الخبرات والإمكانيات المتاحة وموقع مصر المميز ولتستمر من خلاله جهود الدولة ليس فقط لسد الاحتياج المحلى من هذه المنتجات، وتقليل تكاليف استيرادها، بل أيضا لتصدير الفائض وتحقيق دخل إضافى من العملة الصعبة يسهم بشكل فعال فى تحسين الميزان التجارى للدولة وتعزيز مكانة مصر الاقتصادية إقليميا وعالميا.

كما أنه يتم استخدام أحدث التكنولوجيا العالمية فى تلك المجالات، والتى تعد إضافة خبرات جديدة للشركات المصرية، التى ستقوم بتنفيذ ذلك المشروع بالاشتراك مع كبرى الشركات العالمية، التى ستقوم بدور المقاول العام وأصحاب التراخيص للوحدات المختلفة.

عقب وضع الأساس، التقط مدبولى صورة تذكارية مع الوزراء والمسؤولين عن المشروع، مشيدا بهذا المشروع العملاق الذى يُضاف إلى قائمة المشروعات الكبرى فى صناعة البتروكيماويات، مطالبا بضغط معدلات التنفيذ للإسراع ببدء تشغيله، والذى سيمثل قيمة عظيمة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.