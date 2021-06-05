صور.. محافظ الجيزة يتابع امتحانات الشهادة الإعدادية بعدد من اللجان

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شملت جولة المحافظ تفقد مدارس الشهيد أحمد سيد إبراهيم التابعة لإدارة جنوب الجيزة التعليمية ومدرسة الشهيد أحمد عبد العزيز التابعة لإدارة بولاق الدكرور التعليمية، حيث اطمأن المحافظ على تحقيق الانضباط داخل وخارج لجان الامتحانات حفاظا على تركيز الطلاب كما اطمأن على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية داخل اللجان.
وشدد المحافظ على ضرورة الحفاظ على المسافات والتباعد بين الطلاب داخل وخارج اللجان حرصاً على سلامتهم وكذلك عملية دخول وخروج الطلاب إلى اللجان وتقديم الإرشادات اللازمة لهم بهدف منع التزاحم، كما شدد محافظ الجيزة على التواجد المستمر للطبيب أو الزائرة الصحية بكل لجنة للتدخل الفورى فى حالة الطوارئ بالإضافة إلى توفير الكمامات للطلاب الذين حضروا بدون كمامة.
وأكد المحافظ، أنه تم تخصيص غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة وربطها بغرف العمليات بالأحياء والمراكز فى كل إدارة وتعليمية، لمتابعة سير الامتحانات فى جميع المدارس، وأنه تم التوجيه لمديرى الإدارات التعليمية باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة فى لجان الامتحانات من التطهير الدورى وتحقيق التباعد بين الطلاب وارتداء الكمامات.
كما تم تكليف رؤساء الأحياء والهيئة العامة للنظافة والتجميل بتكثيف أعمال النظافة بمحيط المدارس ورفع الباعة الجائلين والإشغالات.
رافق المحافظ الأستاذة هند عبد الحليم نائب المحافظ لشؤون البيئة وتنمية المجتمع، ومجدى الجيار مدير مديرية التعليم بالجيزة، والدكتور محمد منصور مدير مديرية الصحة بالجيزة، ورئيس حى جنوب الجيزة ورئيس حى بولاق الدكرور.
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