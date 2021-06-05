صور.. محافظ الإسكندرية يتابع امتحانات الشهادة الإعدادية

جدة - نرمين السيد - تابع محمد الشريف، محافظ الإسكندرية يرافقه الدكتور محمد سعد، وكيل وزارة التربية والتعليم، صباح اليوم السبت، عددا من لجان امتحانات الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2020 / 2021.





واطمئن الشريف خلال الجولة على سير الامتحانات وإتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية التى أقرتها وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة والسكان، فضلا عن عدم وجود أى عقبات تواجه سير الامتحانات فى يومها الأول.

وأكد المحافظ على مسؤولى التربية والتعليم بالإسكندرية، بسرعة إنهاء إجراءات دخول الطلاب للمدارس مع إتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية، وعدم السماح بأية تجمعات للطلاب أمام اللجان حفاظا على سلامتهم.

ووجه المحافظ، بتعقيم كامل لجميع مقار أعمال الامتحانات قبل وبعد كل امتحان، وقياس درجة الحرارة لكل الطلاب والمعلمين يوميًا، بالإضافة إلى صيانة البوابات الإلكترونية.

ويؤدي 87 ألفا و826 طالبا وطالبة امتحانات الشهادة الإعدادية بالإسكندرية، أمام 379 لجنة موزعة على الإدارات التعليمية الثمانية، وذلك بدءا من اليوم وحتى الخميس المقبل.