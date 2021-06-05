رئيس الوزراء يتفقد محطة معالجة الصرف الصناعى بالعين السخنة

جدة - نرمين السيد - تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء والمحافظون المرافقون له، محطة معالجة الصرف الصناعى بالمنطقة الاقتصادية بالعين السخنة "المحطة المركزية للصرف الصناعى المعالج"، لمتابعة أعمال البنية التحتية وشبكة المرافق للوقوف على مستجدات مشروعات المياه والصرف داخل المنطقة.





وخلال تفقده لمحطة المعالجة، استمع رئيس الوزراء ومرافقوه لشرح من المهندس حسانين المملوك، المسؤول عن المحطة، حول الغرض من إنشاء المحطة ومكوناتها والتى قامت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بتنفيذها بتكلفة تبلغ نحو 250 مليون جنيه، وبطاقة تصل إلى 35 ألف م3/ يوم، وأشار إلى أن المشروع بدأ تنفيذه فى مايو 2019، وتم الانتهاء منه بنسبة 100% فى يناير 2021، وتم ربط المشروع بجميع المرافق الأخرى من كهرباء، ومياه، وغيرها.

وأوضح مهندس الموقع، أن الغرض من إنشاء هذه المحطة هو دعم توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من مياه الصرف المعالج لإعادة الاستخدام، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ هذه المحطة بالمنطقة الاقتصادية بالعين السخنة التى تحتوى على عدد من المصانع مختلفة النشاط لخدمة الاقتصاد المصري، وطبقت من خلالها المنطقة الاقتصادية معايير ضبط الجودة على المصانع العاملة، بحيث يقوم كل مصنع بمعالجة الصرف الناتج منه لمستوى القانون 44 لسنة 2000، ومن ثم يتم استقبال مخرجات المصنع ومعالجتها لمستوى إعادة الاستخدام فى الرى والفائض إلى تغذية مراحل الإنتاج بالمصانع.

كما تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه المبانى وغرف التشغيل والتحكم التى تتكون منها محطة المعالجة، وقدم مهندس الموقع عرضا توضيحيا أشار خلاله إلى مكونات المشروع والطاقة الإنتاجية له، لافتًا إلى أنه فيما يتعلق بطاقة المحطة، فتنقسم إلى شقين: الحل العاجل بسعة 2000 م 3 /يوم، والحل الدائم بسعة 10آلاف م3 /يوم بتوسعات 35 ألف م3 /يوم، ويقام المشروع على مساحة 8 أفدنة، كما أنه يوفر أكثر من 500 فرصة عمل للعمالة المتخصصة، وقال إن المرحلة الأولى تنطلق بطاقة 10آلاف م3/يوم خلال الشهر الجارى.

وحول مكونات المشروع، لفت المسؤول إلى أنها تتكون من مرحلة المعالجة الابتدائية لكامل سعة المحطة، والمعالجة البيولوجية للمرحلة الأولى، بالإضافة إلى خزانات الترسيب للمرحلة الأولى، ونوافخ الهواء، والمرشح القرصى، وخزان التكديس بسعة 5000 م3 كم أجل إعادة الاستخدام، كما يحتوى المشروع على عنبر الكلور الغاز للتعقيم، ومكبس الحمأة، والمعمل المركزى.

وتابع: "يأتى تنفيذ محطة معالجة مياه الصرف، المقامة داخل منطقة تيدا الصينية -المنطقة الصناعية الصينية بالمنطقة الاقتصادية- لخدمة مشروعات المنطقة الاقتصادية بالكامل، حيث تتواجد غرفة تحكم رئيسة تعمل بأحدث الأجهزة والمعدات التكنولوجية الحديثة، وغرف مصافٍ يدوية وميكانيكية لعمل تنقية أولية، وأخرى لفصل الشوائب بخزانات معادلة، وغرف تجميع المياه المعالجة، ومبنى حقن الكلور".

كما تعد هذه المحطة واحدة من المشروعات الاستثمارية للبنية التحتية والمرافق التى تنفذها المنطقة الاقتصادية لخدمة الاستثمارات المقامة فى المنطقة بالعين السخنة، كما تعتبر إحدى ركائز سياسات الدولة فى توفير بنية تحتية بجودة عالية تخدم المشروعات القومية وغيرها.

وفى ختام تفقده للمشروع، وجّه رئيس الوزراء بدراسة إمكانية تعاقد الشركات بالمنطقة مع محطة معالجة مياه الصرف للحصول على المياه التى يتم معالجتها من أجل استخدامها فى رى المسطحات الخضراء، وذلك لخدمة المستثمرين فى نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.