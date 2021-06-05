إنفوجراف- بعد تفقد السيسى.. آخر تطورات صيانة الطريق الدائرى

جدة - نرمين السيد - فى الإنفوجراف التالى يرصد "دوت الخليج" آخر تطورات عملية التطوير. وتشمل الأعمال رفع كفاءته وتوسعته ليصل إلى 8 حارات مرورية بكل اتجاه، وكذلك تطوير جميع المداخل والمطالع والمخارج، فضلا عن مسارات ومحطات أتوبيسات النقل الترددية التى سيتم تسييرها على الطريق الدائرى ضمن منظومة النقل الذكى المتكامل الذى سيجرى تطبيقها على الطرق السريعة.

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