غرف عزل وكواشف حرارية.. استعدادات جامعة القاهرة لاستقبال الممتحنين

جدة - نرمين السيد - وضعت جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، خطة محكمة، استعدادا لتأمين الامتحانات التى انطلقت اليوم، بعدة كلية من الناحية الطبية، للحفاظ على حياة الطلاب ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد.





الخطة التى وضعتها الجامعة، تضمنت متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا خلال استقبال الطلاب بالبوابات الرئيسية، مع توفير الكمامات، وكذلك أكياس جيل للتطهير وتوزيعها على الطلاب فى أثناء الدخول للوقاية من فيروس كورونا، كما شددت على ارتداء الكمامة الطبية قبل الدخول إلى الحرم الجامعى مع توقيع الكشف الحرارى على الطلاب والمرور من خلال كبائن التعقيم.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن الجامعة استعدت مبكرًا بخطة شاملة لعقد الامتحانات بحيث تجمع بين نظامى الأونلاين والحضور، طبقًا للوائح الجامعة المعدلة، وتطبيق النظام المدمج والهجين فى الامتحانات حسب طبيعة كل كلية والاختلاف بين المواد النظرية والعملية، وذلك بهدف تقليل الكثافة الطلابية وفقًا لأقصى درجات الاحتراز الممكنة.

ووفرت الجامعة، قاعات لتستوعب أعداد الطلاب وبما يحقق التباعد الاجتماعى الآمن، مع توفير أطقم طبية وتمريض بكل الكليات، وإعداد اللجان للطلاب من ذوى القدرات الخاصة ووجود مساعدين لهم، وتوفير سيارات الإسعاف بالحرم الجامعى، والاستعانة بالكواشف الحرارية وبوابات التعقيم على مداخل الجامعة والكليات للكشف على الطلاب والاطمئنان على خلوهم من فيروس كورونا المستجد.

كما خصصت الجامعة، غرف للعزل والعيادات الطبية وقاعات التصحيح والكنترول، وقواعد للامتحانات الشفوية والعملية والإكلينيكية، وضوابط الاعتذار عن أداء الامتحانات، وآليات التعامل مع الطلاب الوافدين، بالإضافة إلى التأكد من استيفاء أماكن إجراء الامتحانات للضوابط المقررة للوقاية من حيث التهوية ومراعاة التباعد الإجتماعى والسلامة، وترك مدة كافية بين امتحانات المواد تيسيرًا على الطلاب.

وشكلت الجامعة، لجنة طبية للوقاية ومكافحة العدوى بلجان الامتحانات، وتتولى اللجنة أعمال الإشراف الصحى على جميع لجان الامتحانات بالجامعة، واتخاذ ما يلزم لضمان سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين من الإصابة بفيروس كورونا أثناء انعقاد لجان الامتحانات، وضمان تطبيق بروتوكولات مكافحة العدوى، وتنفيذ قواعد التباعد الاجتماعى بلجان الامتحانات، وتجهيز العيادات الطبية بالكليات وتكوين الأطقم الطبية والتمريض وتذليل ما قد يعترض عملهم بلجان الامتحانات، وضمان توفير كل وسائل وقايتهم من العدوى.

بالإضافة إلى توفير سيارات الإسعاف بالحرم الجامعى وبالكليات خارج الحرم للتعامل الطبى السريع مع أى حالة اشتباه وذلك وفقًا للإجراءات الطبية المقررة من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، إلى جانب تشكيل لجنة عليا فى إدارة الجامعة لمتابعة تنفيذ القواعد والإجراءات الاحترازية المقررة بشكل يومى من خلال اللجان العليا المشكلة بكل كلية.

جميع الكليات ملتزمة بخطة الوقاية من فيروس كورونا

الخشت أكد أن جميع الكليات ملتزمة بخطة الجامعة فى الوقاية من فيروس كورونا المستجد، وأن الجامعة قامت بتعميم الإجراءات والضوابط الاحترازية على الكليات والمعاهد منذ فترة طويلة، مشيرا إلى أن الضوابط تلزم جميع المشاركين بارتداء الكمامة وقواعد التباعد الاجتماعى والدخول من بوابات التعقيم، والتواجد قبل بدء الامتحان بساعة، وإتباع العلامات الإرشادية لمسار اللجان، ومنع التجمعات أو التدافع، وعدم السماح بدخول اللجان بعد بدء الامتحان مع السماح بانصراف الطالب فور الانتهاء من الإجابة.