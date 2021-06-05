معهد الفلك: غرة شهر ذو القعدة الجمعة المقبل

أظهرت الحسابات الفلكية التي أجراها علماء المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن غرة شهر ذو القعدة للعام الهجري الحالي 1442 ستوافق يوم الجمعة 11 يونيو الحالي وعدته ستكون 29 يوما.

وقال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، إن هلال شهر ذو القعدة سيولد مباشرة في الساعة الـ 12 و53 دقيقة ظهرا بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة يوم الخميس 29 شوال الحالي الموافق 10 يونيو الحالي (يوم الرؤية).

وأضاف أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) في مدينة جاكرتا بإندونيسيا ويغرب الهلال الجديد فيها قبل غروب الشمس بـ 5 دقائق، كما يغرب الهلال الجديد قبل غروب شمس ذلك اليوم بـ 3 دقائق في كوالالمبور بماليزيا.

وأوضح أن الهلال الجديد سيبقى في سماء مكة المكرمة لمدة 8 دقائق والقاهرة لمدة 11 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية)، أما في محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح مابين (9 - 12 دقيقة) ، ويبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس في سماء المدن العربية والإسلامية لمدد تتراوح ما بين (5 - 17 دقيقة).