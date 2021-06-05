بطولة كوبا أمريكا مهددة بالإلغاء بسبب لاعبى البرازيل

كشفت تقارير صحفية، عن أن بطولة كوبا أمريكا التي تستضيفها البرازيل خلال الفترة من 13 يونيو إلى 10 يوليو مهددة بالإلغاء في ظل موجة الاعتراض من جانب اللاعبين البرازيليين وتضامن بقية لاعبي المنتخبات الأخرى معهم لعدم إقامة الحدث الذي يمثل خطراً على الجميع.

وأعلن إدواردو بايس عمدة ريو دي جانيرو، أنه لن يتردد في إلغاء المباريات المقررة بالمدينة في حال تفاقم فيروس كورونا و"الكونميبول" والاتحاد البرازيلي لم يتواصلا مع بلدية ريو حول إقامة البطولة ولا أرى فائدة منها والوقت الحالي ليس المناسب لتنظيمها

وأشار بايس، إلى أن مباريات الأندية مثل البطولة البرازيلية وكأس ليبرتادوريس لأندية أميركا الجنوبية سُمح بها في ريو خلف أبواب موصدة وفقاً لمرسوم ساري المفعول حتى 14 يونيو "اليوم التالي لانطلاق كوبا أميركا" وفي حال تفاقم الوضع سيكون لدينا مرسوم آخر سيضع حداً لذلك.

من جهته أكد كاسيميرو قائد منتخب البرازيل، أن جميع لاعبي الفريق متحدون ضد استضافة البرازيل لبطولة كوبا أمريكا، ومن المقرر أن تقام بطولة كوبا أمريكا في البرازيل بداية من 13 يونيو الجاري، عقب قرار اتحاد أمريكا الجنوبية "كونميبول" بنقل مكان إقامة البطولة، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

وتم منح البرازيل حق استضافة البطولة في إطار سعيها للحفاظ على اللقب، رغم أنها أحد البلدان الأكثر تضرراً من الجائحة، وقبل الفوز على منتخب الإكوادرو 2-0 اليوم السبت، لم يضمن تيتي، مدرب المنتخب البرازيلي، مشاركة فريقه في البطولة التي تستضيفها البلاد، ووعد بإلقاء الضوء على الموقف عقب انتهاء مباراة الفريق أمام باراجواي يوم الثلاثاء.

وقال كاسيميرو لقناة "جلوبو" عقب المباراة: "لا يمكننا التحدث عن كوبا أمريكا، حتى لو كان الجميع يعلم رأينا، ولكننا لا يمكننا التحدث عنها، الجميع يعرف أننا نفكر".

وأضاف: "من الواضح أننا نفكر بشأن كوبا أمريكا، ولكن علينا الآن أن نحترم تسلسلاً هرمياً معيناً، من الواضح أننا نريد التعبير عن أنفسنا بشأنها، ولكن لسوء الحظ لا يمكننا، لن نتحدث عن كوبا أمريكا، قال تيتي بالفعل ماهو رأينا".

ويستعد المنتخب البرازيلي لمواجهة باراجواي قبل خوض المباراة الافتتاحية لبطولة كوبا أمريكا يوم 13 يونيو الجاري أمام فنزويلا، وأكد: "كقائد للمنتخب، لدينا موقفنا، نريد أن نتحدث ولكن هذه ليست اللحظة المناسبة".

وأتم قائد السامبا : "لست الوحيد، ليس فقط اللاعبون الذين ينشطون في أوروبا (ضد استضافة البطولة)، كلنا، عندما يتحدث شخص ما، الكل يفعل، أو تيتي، أو الجهاز الفني، يجب أن نكون موحدين".

من جهته أكد تيتي، المدير الفنى لمنتخب البرازيل، أن اللاعبين المحترفين فى أندية أوروبا لا يرغبون فى المشاركة ببطولة كوبا أمريكا المقبلة، وتحدث تيتي فى المؤتمر الصحفى الخاص بمواجهة منتخب الإكوادور، المقرر لها غدا السبت ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، قائلا: "اللاعبون لديهم رأي، عبروا عنه لرئيس الاتحاد خلال اجتماعهم معه، وسيعبرون عنه للجمهور في الوقت المناسب، وهذا يتعلق أيضا بغياب قائدنا كاسيميرو عن المؤتمر الصحفي".