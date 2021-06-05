/634684/بإطلالة-رائعة-شاهد-أحدث-ظهور-للفنانة-نوال-الزغبي

قامت الفنانة نوال الزغبى من خلال حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام .

اطلالة رائعة و ظهرت الفنانة نوال الزغبي فى الصورة بإطلالة حديثه، ونالت الصورة إعجاب متابعيها. وتعتبر الفنانة نوال الزغبي مغنية لبنانية تحمل الجنسية الكندية ولقبت "بالنجمة الذهبية" وتُعد واحدة من أشهر المغنيات اللبنانيات في العالم العربي حيث قدمت العديد من الألبومات الغنائية التي حققت مبيعات كثيرة، وحصلت على الكثير من الجوائز،

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