/634685/إصابة-خطيرة-لمهاجم-الإسماعيلي-ويغيب-عن-الفريق-لمدة-شهر

كشف مصدر داخل نادي الإسماعيلي عن حجم إصابة اللاعب عبدالرحمن مجدي ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالدروايش ، بعد أن تعرض للإصابة خلال مواجهات الفريق خلال المواجهات السابقة.

وعلم دوت الخليج أن الأشعة التي أجراها اللاعب خلال الأيام أثبت إصابته بتليف فى العضلة الأمامية بشكل مبدئي بسبب تعرض اللاعب لنفس الإصابة خلال الفترات الماضية ثلاث مرات متتالية ، وبالتالي من الطبيعي أن يصاب اللاعب بتلك الإصابة.

الإسماعيلي يفتقد خدمات عبدالرحمن مجدي

ومن المقرر أن يغيب عبدالرحمن مجدي عن صفوف الإسماعيلي لمدة 4 أسابيع وهي المدة الطبيعية لعلاج التليف في العضلات خاصة مع عدم ظهور التليف فى الأشعة، بل يظهر الألم في كل مرة يبذل فيها اللاعب مجهود شاق.

تشكيل الإسماعيلي أمام الزمالك في كأس مصر

بينما يدخل الإسماعيلي المباراة أمام الزمالك بتشكيل مكون من :

حارس مرمى : محمد فوزى خط الدفاع : مروان الصحراوى – محمد هاشم – محمد عمار – عبد الله جمعة.

خط الوسط : محمد حسن ، محمد عادل - أحمد مدبولى – محمد صادق.

خط الهجوم : فخر الدين بن يوسف – شكرى نجيب.

على مقاعد البدلاء الإسماعيلي :

محمد مجدى – باهر المحمدى -كاستيلو – عمر الوحش – محمود دونجا – عماد حمدى – أحمد مصطفى – بابل – شيلونجو.

قائمة الإسماعيلي لمواجهة الزمالك في كأس مصر

وشهدت قائمة الإسماعيلي عودة اللاعب مروان الصحراوى بعد انتهاء إيقافه بجانب غياب حسين السيد ، وجاءت قائمة الدروايش كالتالي: حارس مرمى : محمد صبحى ، محمد فوزى ، محمد مجدى

خط الدفاع : محمد هاشم ، باهر المحمدى ، رضوان شريفى ، مروان الصحراوى ،محمد عمار ، أحمد كاستيلو ،عبد الله جمعة ،مصطفى فارس.

خط الوسط: عمر الوحش ، محمود دونجا ، محمد حسن ، نادر رمضان ، محمد عادل ، عماد حمدى ، أحمد مدبولى ، محمد صادق ، محمد الشامى ، أحمد مصطفى ، أرى بابل.

خط الهجوم :فخر الدين بن يوسف ، شكرى نجيب ، بنسون شيلونجو.