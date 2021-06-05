/634686/تداول-امتحان-الانجليزي-للشهادة-الاعدادية-بالقاهرة-والجبر-بالقليوبية-علي-صفحات-التواصل-الاجتماعي

واصل اليوم، طلاب الشهادة الإعدادية في القاهرة والقليويبية والمحافظات التي أنطلقت بها الامتحانات يوم الثلاثاء الماضي إداء امتحاناتهم لليوم الرابع بالفصل الدراسي الثاني 2020/2021.

انتشار الامتحانات على مواقع التواصل الاجتماعي

وشهدت الامتحانات في محافظة القاهرة، تداول عدد من صفحات التواصل الاجتماعي ميديا في الفيس بوك، امتحان مادة اللغة الأجنبية، لطلاب الشهادة الاعدادية بمحافظة القاهرة، حيث نشرت تلك المواقع ت الامتحان بالإجابات بعد مرور نصف ساعه من بدء اللجان.

امتحان الإنجليزي فى مواقع التواصل الاجتماعي

في القليوبية، تداولت أيضا عدد من صفحات التواصل الاجتماعي عبر تطبيق الفيس بوك والتليجرام، صور لامتحان مادة الجبر، لطلاب الشهادة الاعدادية بمحافظة القليوبية، عقب بداية الامتحانات.

يذكر أن امتحانات الشهادة الإعدادية يخوضها علي مستوي الجمهورية، 1.4 مليون طالب وطالبة للعام الدراسي 2020/2021 وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد المعروف باسم" كوفيد-19" تشمل حظر دخول اللجان بدون كمامة للطلاب والمراقبين، وعدم زياددة الطلاب باللجنة الفرعية عن 14 طالب فقط، و وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي عند جلوس الطلاب بحيث لا تقل المسافة بين كل طالب الاخر بالجنة عن متر ونصف.