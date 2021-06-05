/634687/المدير-الفني-لفراعنة-الصالات-أحمد-مجاهد-ساند-المغرب-قبل-مواجهة-مصر-بالنهائي

فجر هشام صالح المدير الفني لمنتخب مصر للصالات 12 مفاجأة جعلته يتقدم بإستقالته من منصب المدير الفني بعد خسارة المنتخب للمباراة النهائية أمام منتخب المغرب برباعية نظيفة وهي أول خسارة للفريق، وجاء من أبرز المفاجأت هو عدم تهنئة اللاعبين أو الجهاز الفني بالفوز في أي مباراة.

أسباب رحيل هشام صالح عن منتخب مصر

وعدد هشام صالح أسباب الإستقالة من منصب المدير الفني للفراعنة في النقاط التالية :

-توجيه الشكر إلى الجهاز الفني والإداري بعد أن تم وعدنا بعدم المساس بالجهاز على الرغم من الصعود لكأس العالم.

-إلغاء البرنامج التدريبي للمنتخب حتي كأس العالم.

- تجميد المنتخب في الفترة من شهر ديسمبر 2020 حتى 2021.

-إلغاء جميع المباريات الودية في هذه الفترة.

-إنتهاء الدوري المحلي في فبراير .. دوري ضعيف جدا.

-تخفيض رواتب الجهاز الفني بدون أي سبب.

-الإشتراك في البطولة العربية في شهر مايو 2021 دون استشارة المدير الفني عن ميعادها ، و كان يمكن أن تؤجل شهرا للاستتعداد القوي وتم التحفظ.

- أول معسكر مغلق للاستعداد للبطولة العربية في 23 إبريل والبطولة سوف تبدأ يوم 20 مايو وهذا لا يكفي لقوة البطولة العربية و الفرق المشاركة.

- قبل البطولة العربية تم الاجتماع مع رئيس اللجنة الثلاثية و قد صرحت لهم بأن الفريق لا يستطيع الوصول إلى النهائي بسبب الإعداد ..ولو هذا حدث يصبح إنجازاً ، ولكن تم الإنتقاد من رئيس اللجنة على الأداء بعكس ما تم الاتفاق عليه.

المدير الفني لمنتخب مصر يعدد أسباب الإستقالة

- عدم تهنئة اللاعبين والجهاز الفنى بأي فوز حتي الوصول إلى المباراة النهائي و عدم زيارة الفريق أثناء البطولة.

-زيارة أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لفريق المغرب قبل المباراة النهائية في حجرة الملابس الخاصة بالمنتخب المغربي وذلك من أجل تشجعيهم، وعلى العكس تماما عدم دخولهم غرف خلع ملابس منتخب مصر أسوة بالمنافس مما كان له أثر نفسي سلبي على الجهاز واللاعبين.

الجدير بالذكر أن المنتخب المصري لكرة الصالات خسر نهائي البطولة العربية التي أستضفتها مصر أمام المغرب برباعية نظيفة ، ليحصد المنتخب المغربي اللقب على حساب الفراعنة في المواجهة التي شهدت تألق كبير من جانب الأخرين.