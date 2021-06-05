/634688/انطلاق-امتحانات-الدبلومات-العملية-2021--في-ألفين-مدرسة-فنية-اليوم

انطلقت صباح اليوم امتحانات الدبلومات الفنية العملية بنظام ٣ و ٥ سنوات في التخصصات الصناعية، والزراعية،و الفندقية ، والتجارية للعام الدراسي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١.

يؤدي 750 ألف طالب وطالبة العملية والمعملية في مدارسهم في مجموعات وفق الاجراءات الاحترازية الوقائية من جائحة فيروس "كورونا"، وذلك في الفترة من اليوم وحتي 17 يونيو القادم.

امتحانات الدبلومات الفنية ٢٠٢١

قال الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم ، أن امتحانات العملي تتم في ٢٠٠٠ مدرسة فنية ، حيث تم تزويد المدارس بالخامات اللازمة للامتحانات العملية والمعملية ، وتجري الاختبارات تحت أشرف لجان خارجية من المعلمين منتدبين لاعمال الملاحظة لضمان الشفافية، وحصول كل طالب علي حقه

قامت إدارات المدارس الفنية بالتنسيق مع لجان النظام والمراقبة للتعليم الفني، بتعليق كشوف المناداه باسماء الطلاب وتقسيمهم طبقا لعدد الطلاب في كل مدرسة ونوعية التخصصات بها بحيث لا يحدث تزاحم بين الطلاب.

غرف العمليات

تقوم وزارة التربية والتعليم بمراقبة سير العملية الامتحانية ، من خلال غرفة العمليات التابعة لقطاع التعليم الفني الكائنة في منطقة الحسن محمد فيصل ، وبالتعاون مع غرف العمليات الفرعية في كل مديرية تعليم بالمحافظات.

وتجري الامتحانات النظرية بداية من يوم 17 يونيو القادم وحتي الاول من يوليون داخل 3041 لجنة امتحانية، تحت أشراف 200 ألف مراقب وملاحظ.

كما يؤدي الطلاب الامتحانات المواد غير المضافة للمجموع بالمنزل، تحت أشراف لجان النظام والمراقبة التابعة للكنترولات الدبلومات الفنية البالغ عددها ٢٤ كنترول تغطي كافة التخصصات الفنية الرئيسيّة الاربعة.

الجدير بالذكر، أن ٣.٥ مليون طالب وطالبة يؤدون امتحانات الشهادات العامة في مصر بالعام الدراسي الحالي، بينما انتهي ٢١ مليون طالب وطالبة من أداء امتحانات آخر العام في نهاية أبريل الماضي بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا" كوفيد-19".