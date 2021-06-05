/634690/42-منحة-روسية-للفائقين-من-طلاب-مدرسة-الضبعة-النووية- الفنية-بمطروح

أعلنت مديرية التربية و التعليم في مطروح عن توفير 42 منحة بالجامعات الروسية لطلاب المتفوقين بمدرسة الضبعة النووية المتقدمة الفنية الثانوية. جاء ذلك عقب انتهاء الزيارة التي قام بها الدكتور محمد رمضان نائب رئيس هيئة المحطات النووية برفقته مدير الموارد البشرية بمؤسسة روزا توم الحكومية الروسية ونائب رئيس شركة اتوم ستروي اكسبورت الروسية للموارد البشرية ، ووفد رفيع المستوي من الخبراء المصريين والروس في العلوم النووية والذرية.

طلاب مدرسة النووية بمطروح

حضر الزيارة عاطف سلامة وكيل الوزارة، والدكتور محمود قاسم وكيل المديرية، المهندس جمال شوقي مستشار الوزير للتعليم الصناعي والمهندس علاء عمر مدير عام التوجيه المركزي للتعليم الصناعي بالوزارة ، ونبيل نجيب مدير التعليم الفني و محمد عوض الله مدير المدرسة النووية.

قام الخبراء الروس بجولة سريعة للفصول التعليمية والحجرات الدراسية والمعامل الالكترونية والعلمية والورش الفنية، حيث شرح وكيل الوزارة خلال الجولة طبيعة الدراسة مقدما عرض مختصر لمكونات المدرسة النووية وعدد المعامل العلمية والعملية والورش الفنية بها لافتا الضيوف أن معامل العلوم الهندسيه وعلم المواد ومعمل الالكترونيات والقوي الكهربية والوقاية الإشعاعية تستهدف مزج الدراسة النظرية مع التدريب العملي المؤثر والفعال موضحا لهم كذلك كيفية اختيار الطلاب في المدرسة النووية من خلال عدة مراحل اختبارية تتم داخل أحدي المؤسسات الوطنية العريقة تحت إشراف وزارة التربية والتعليم مؤكدا أنهم يلقون عناية طبية وتربوية وعلمية كبيرة خاصة وأن ذلك الصرح التعليمي يضم الطلاب الفائقين علي مستوي الجمهورية بالمرحلة الإعدادية.

منح للطلاب الممتميزين

وأكد نائب رئيس هيئة المحطات النووية لممثلي الجانب الروسي أن الهدف من انشاء تلك المدرسة الفريدة من نوعها يتركز في بناء معرفة الانسان المصري بالتكنولوجيا النووية في مناهج التعليم.

أوضح الخبراء الروس لوكيل الوزارة وإدارة المدرسة أنه تمت الموافقة من الحكومة الاتحادية علي توفير ٤٢ منحة دراسية للطلاب المصريين في الجامعات النووية الروسية و أولوية الاختيار ستكون لطلاب الفائقين بالمدرسة ضمن المنح العلمية التي تقدمها الحكومة الروسية للطلاب المصريين وذلك بالتعاون مع هيئة الطاقة النووية ووزارة التربية والتعليم.

وأكدوا أنه سيتم مناقشة مقترح تنظيم برامج تدريب ورفع كفاءة لخريجي المدرسة النووية بالتعاون مع الجانب الروسي وذلك تحت مظلة الحكومة المصرية وفي إطار الشراكة الاستراتيجية وعمق الصداقة بين مصر وروسيا الاتحادية ليكون ذلك العام بداية الانطلاق الحقيقي نحو المشروع النووي السلمي .