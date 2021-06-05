/634691/سرقة-حذاء-نيمار-موقف-محرج-لمهاجم-البرازيل-فيديو

تعرض نيمار دا سيلفا لاعب ومهاجم منتخب البرازيل وفريق باريس سان جيرمان الحالي لموقف محرج قبل الدخول لملعب مباراة الإكوادر في في إطار تصفيات كأس العالم 2022.

وأفادت صحيفة "ذا صن" نيمار سقط على الأرض أثناء خروجه من حافلة الفريق قبل المواجهة الإكوادر في تصفيات كأس العالم 2022 ، عقب اصطدامه باثنين من مشجعي رفاق البرازيلي ركضا نحوه بشكل مباغت الأمر الذي أسقطه أرضا قبل أن تتدخل قوات الشرطة وتنقذ الموقف.

موقف محرج لنيمار قبل مباراة الفريق في تصفيات كأس العالم

وبعد الوقوف مرة أخرى تفاجيء الجميع أن أثناء سقوط نيمار أرضا قام أحد المشجعين بأخذ قطعة من حذاءه ليدخل فندق الإقامة بحذاء واحد فقط قبل ساعات من المواجهة التي شهدت مشاركة نيمار أمام الإكوادور، في تصفيات كأس العالم 2022.

الجدير بالذكر أن منتخب البرازيل حقق الفوز على الإكوادر بهدفيين دون رد، قبل أن يفتتح يوم الاثنين مشواره في كوبا أمريكا 2021 بمواجهة فنزويلا.

تشكيل البرازيل أمام الإكوادور بتصفيات كأس العالم

ويبدأ منتخب البرازيل اللقاء بالتشكيل التالى حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: دانيلو، ميليتاو، ماركينيوس، ساندرو.

خط الوسط: لوكاس باكيتا، كاسيميرو، فريد.

خط الهجوم: ريتشارليسون، نيمار، جابي.

بدلاء البرازيل أمام الإكوادور

رودريجو، جيسوس، إيفرتون ريبيرو، إيفرتون دا سيلفا، إيمرسون، فابينيو، ريان لودي، فينيسيوس، إيفرتون سواريس، فيرمينو، مونتيرو، إيدرسون.