/634692/فرج-عامر-يعلن-التعاقد-مع-لاعب-فرنسي-الإعداد-لمدة-موسيمين

أعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة التعاقد مع لاعب جديد لصفوف الفريق السكندري خلال الموسم المقبل ، ولم يصرح عامر بأسم اللاعب بل أكتفى بتعريفه أنه من أب مصري وأم أوروبية كما تخرج من أكاديمية فرنسا ويبلغ من العمر 20 عاما وذلك عبر حسابة الشخصي على فيس بوك.

سموحة يعلن التعاقد مع مهاجم سوبر وكتب فرج عامر عبر الفيس بوك : “سموحة يوقع اولي صفقاتةً السوبر للعام الجديد ، لاعب ٢٠ عاما مصري الأب، اوربي الأعلي، ويلعب في خط الهجوم ،تخرج من اكاديمية فرنسا التي افرزت نجوم العالم ،وقع عامين لسموحة ، طريقه للمنتخب الاوليمبي و القومي مفروش بالورود ،إنتقال حر( سموحة لم يدفع مليما واحدا في انتقالة) نتمني لك ولنا التوفيق”.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فرج عامر يعلن التعاقد مع لاعب فرنسي «الإعداد» لمدة موسيمين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.