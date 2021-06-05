صور.. وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يزور المؤسسة العقابية بالمرج

جدة - نرمين السيد - ضم الوفد كلًا من النائب أحمد فتحى، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، النائبة أميرة العادلي، النائبة هيام الطباخ، أعضاء مجلس النواب، والنائب محمد فريد، وكيل لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى بمجلس الشيوخ.

والتقى وفد التنسيقية، وفقا لبيان صحفى، وزيرة التضامن الاجتماعى، نيفين القباج، خلال جولتهم بالمؤسسة، حيث تابعا تداعيات وآثار الحادث، كما أكد وفد التنسيقية على ضرورة تفعيل أنظمة الأمان بالمؤسسة لتفادى نشوب أى حرائق أو مشكلات أخرى.

وخلال الزيارة تحدث النواب مع الأطفال بالمؤسسة حيث قاموا بطمأنتهم والحديث معهم على ضرورة الالتزام بالقواعد واستخدام وسائل الأمان فور تعرضهم لأية مشكلة.

وثمن نواب التنسيقية جهود وزيرة التضامن الاجتماعى فى التواجد فى المؤسسة منذ اللحظة الأولى وتوفير الدعم النفسى للأطفال وتسخير جميع الجهود لمنع تكرار هذه المشكلة مرةً أخرى عبر تدعيم المؤسسة بكل وسائل الأمان الممكنة.

ومن منطلق اهتمام نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بكل ما يتعلق بحياة المواطنين، شدد النواب على ضرورة تفعيل الأدوات الرقابية خلال الفترات القادمة لمنع تكرار هذه المشكلات فى أى مؤسسة أخرى.