جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم السبت، أنه أثناء ضم الجرار رقم 3984 بصفة إمداد على القطار رقم 1024 ركاب أسوان/ السد العالى المعطل جراره ما بين محطتى الصداقة والسد العالى، خرج البوجى الخلفى للعربة الأخيرة رقم114197 عن السكة نتيجة اصطدام الجرار بها أثناء الضم.





وعلى الفور تم الدفع بأوناش السكة الحديد للموقع ورفع آثار الحادث فى تمام الساعة 10.40 دقيقة صباح اليوم. وأشار بيان السكة الحديد، إلى انتظام حركة القطارات بخط القاهرة السد العالى، وجميع خطوط شبكة السكة الحديد على مستوى الجمهورية. وقامت الهيئة، بإيقاف قائد الجرار ومساعده عن العمل، وتم تحويلهم للنيابة العامة لأعمال شؤونها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انتظام قطارات القاهرة - السد العالى بعد اصطدام جرار إمداد بقطار ركاب بأسوان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.