صور- احتفالا بيوم البيئة.. محافظ القاهرة يغرس شجرة فى حديقة الطفل

والشجرة التى تم زراعتها هى شجرة كاسيا نودوزا وهى من الأشجار الخيمية النادرة ذات الأوراق وتتميز بتثبيت النيتروجين بالتربة، وتثبيت أزوت الهواء الجوى مما يساعد على خصوبة التربة وامدادها بالنيتروجين اللازم لنمو النبات، وتقوم بتسميد غير مباشر ورفع كفاءة التربة الزراعية خصوصًا الفقيرة منها.
وقرر محافظ القاهرة، إطلاق اسم "شجرة الأكاديمية الوطنية للتدريب ـ الدفعة الثالثة لتأهيل التنفيذين دفعة الشهيد أحمد منسى، على الشجرة التى تم غرسها اليوم.
رافق محافظ القاهرة نائبيه للمنطقتين الشمالية والشرقية ورئيس مجلس إدارة الحدائق المتخصصة وعدد من قيادات المحافظة.
يذكر أن يوم البيئة العالمى هو المناسبة البيئية الرئيسية لمنظمة الأمم المتحدة وللعالم أجمع ويتم الاحتفال به فى الـ5 من يونيو من كل عام، ويوافق هذا اليوم بدء فعاليات المؤتمر الأول للبيئة عام 1972 والمعروف بمؤتمر ستوكهولم، والذى أقيم تحت رعاية الأمم المتحدة بهدف صياغة رؤية أساسية مشتركة حول كيفية مواجهة تحدى الحفاظ على البيئة البشرية وتعزيزها.
وفى 15 ديسمبر من نفس العام، اعتمدت منظمة الأمم المتحدة قرارها باعتبار يوم 5 يونيو يوم عالميًا للبيئة، لحث الحكومات والمنظمات على العمل والمشاركة فى الحفاظ على البيئة وتعزيزها، و زيادة الوعى البيئى.
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