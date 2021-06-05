إنفوجراف.. أول مجمع بتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس

جدة - نرمين السيد - ويأتى إنشاء المجمع، فى إطار خطة الدولة المصرية لسد احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية والبتروكيماوية، وإنتاج مجموعة منها ذات قيمة مضافة، كالبولى إيثلين، والبولى بروبلين، والبولى استر، ووقود السفن وغيرها من المواد، وذلك بطاقة إنتاجية تبلغ مليون طن سنويًا، مما يسهم فى تقليل حجم واردات الدولة من تلك المنتجات.

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