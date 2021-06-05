صور.. وزيرة البيئة تشارك فى افتتاح أول وحدة للتحول الأخضر بجامعة عين شمس

جدة - نرمين السيد - كما تقوم بافتتاح مشروع جفور لإعادة تدوير المخلفات بالجامعة، فى إطار الاحتفال بيوم البيئة العالمى لعام 2021 والذى يعد مشروع متكامل يستهدف الحفاظ على البيئة من خلال التعليم والتطبيق، ضمن سعى وزارة البيئة لدعم دمج الشباب فى العمل البيئى والشراكة مع القطاع التعليمى فى مصر للخروج بنماذج بيئية رائدة، وذلك بحضور الدكتور مح محمد سعفان وزير القوى العاملة والدكتور محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى والأستاذ الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، وعدد من قيادات الوزارات والجامعة المعنية.

وأكدت وزيرة البيئة، وفقا لبيان صحفى، على أهمية هذا المشروع الرائد الذى يستهدف خلق آلية للتعامل مع المخلفات والخروج بمنتجات اقتصادية نافعة من خلال مجموعة من العمليات منها استلام وفرز المخلفات، وتدوير المخلفات العضوية من خلال وحدتى إنتاج السماد العضوى والبيوجاز، وتدوير المخلفات البلاستيكية وتضم وحدتى إنتاج الراتنجات البلاستيكية الأولية والآلياف البلاستيكية، ووحدات إعادة تدوير المخلفات المعدنية والورقة، وإعداد وتغليف المنتج.

أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن تغيير لغة الحوار البيئى فى المجتمع كان توجيها واضحا من الرئيس عبد الفتاح السيسى للارتقاء بالبيئة المصرية، وذلك من خلال إعادة صياغة استراتيجية القطاع البيئى فى مصر بحيث يكون الجميع شركاء فى تنفيذها، وربط موضوعات البيئة بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية، فمثلا أظهرت دراسة تكلفة التأثيرات البيئية التى تم إعدادها بالتعاون مع البنك الدولى، أن تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى يكلف الدولة 47 مليار جنيه سنويا، مما استدعى العمل على أكثر من محور بجانب الحد من التلوث كصون الموارد الطبيعية ومواجهة آثار التحديات البيئية العالمية كتغير المناخ والتنوع البيولوجى ليرتبط توجه الدولة فى الحفاظ على البيئة بالتزاماتها فى الاتفاقيات الدولية والإقليمية.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن دمج البعد البيئى فى القطاعات التنموية كان أهم خطوة اتخذتها الدولة لجعل الحفاظ على البيئة وصون الموارد الطبيعية هدفا لكافة قطاعات الدولة.

وأشادت وزيرة البيئة بمشروع جفور باعتباره مشروع رائد يستهدف خلق آلية للتعامل مع المخلفات والخروج بمنتجات اقتصادية نافعة من خلال مجموعة من العمليات منها استلام وفرز المخلفات، وتدوير المخلفات العضوية من خلال وحدتى إنتاج السماد العضوى والبيوجاز، وتدوير المخلفات البلاستيكية وتضم وحدتى إنتاج الراتنجات البلاستيكية الأولية والآلياف البلاستيكية، ووحدات إعادة تدوير المخلفات المعدنية والورقة، وإعداد وتغليف المنتج.

وأضافت الوزيرة، أن المشروع الرائد يعد نموذجا لمشروع يحقق التنمية المستدامة، حيث لا يهدف فقط لحماية البيئة، بل يراعى الجوانب الاجتماعية والاقتصادية من خلال تنفيذ أنشطة تعليمية وتوعوية وتثقيفية، وإعداد دراسة تأثير الوعى البيئى على الجامعات والأفراد، ودراسة جدوى اقتصادية لتعظيم الاستفادة المالية من المشروع، وتحويل المخلفات إلى منتجات يمكن الاستفادة منها اقتصاديا.

ودعت الوزيرة إلى تبنى فكر جديد فى الدراسات البيئية وهو حساب تكلفة استهلاك الموارد الطبيعية وتأثير ذلك على الأجيال القادمة، والتفكير فى البيئة كجزء من مدخلات الاقتصاد القومى، مشيرة إلى سعى وزارة البيئة لخلق نماذج توضح القيمة المضافة التى يمكن تقدمها المشروعات البيئية، فمثلا دمج المجتمعات المحلية للمحميات الطبيعية الشراكة فى تطويرها ساعد على الحفاظ على تراثهم ومنتجاتهم وجعلهم أصحاب مصلحة فى الحفاظ على المحميات وخلق عامل جذب للترويج للسياحة البيئية.

وأشارت الدكتورة ياسمين، إلى الشراكة بين الوزارة وجامعة عين شمس لدمج البعد البيئى والتحول الأخضر، حيث تم تشكيل لجنة مشتركة لإدارة المخلفات بجامعة عين شمس بعضوية ممثل من جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة، لتقديم الدعم الفنى فى مجال إدارة المخلفات بالجامعة ومنها إنشاء مشروع جفور.

وتهدف جامعة عين شمس من خلال المشروع إلى تحقيق ميزة تنافسية عالمية فى إدارة منظومة ابتكارية فى التعليم والبحث والمعرفة وخدمة المجتمع، حيث يتم افتتاح وحدة المشروعات البيئية والتحول للأخضر بكلية الدراسات البيئية بجامعة عين شمس والتى تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة فى المشروعات من خلال تنفيذ برامج وأنشطة متنوعة النهوض بالمجتمع والارتقاء بالبيئة وعمل دراسات بيئية ومشروعات تخدم الكليات الأخرى والقطاعات المختلفة.

وقد قام رئيس جامعة عين شمس، بتقديم درع التكريم للدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لجهودها المتميزة فى مجال حماية البيئة ، كما تفقدت معرض المنتجات من المخلفات المعاد تدويرها المقام بالجامعة على هامش الافتتاح.