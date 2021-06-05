رئيس جامعة القاهرة: تطوير وحدة القلب والبنية التحتية لأبو الريش الياباني بتكلفة...

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، الانتهاء من تطوير وحدة أمراض القلب بمستشفي الأطفال الجامعي التخصصي "أبو الريش الياباني"؛ وفقًا لكود المستشفيات، بعدد 30 سريرًا منهم 10 أسرة رعاية قلبية مركزة بتكلفة 21 مليون جنيه تبرعًا من مؤسسة مصر الخير وبنك الإسكان والتعمير.

وقال الدكتور الخشت، إن التطوير يهدف إلى تقديم أفضل خدمة طبية للأطفال وتماشيًا مع أحدث التوصيات لمكافحة العدوى مما يزيد من معدل دوران الأسرة وبذلك التمكن من تقديم خدمة طبية متميزة لأعداد أكبر من الأطفال.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن تطوير الوحدات المختلفة بالمستشفي يصاحبه خطة متكاملة لتطوير البنية التحتية.

وأشارت الدكتورة هالة صلاح عميد كلية طب قصر العيني، إلى أنه تم الانتهاء من تطوير محطة الغازات والأكسجين بالمستشفي بتكلفة 5 ملايين جنيه تبرعًا من الجمعية المصرية لمستشفي أبو الريش الياباني، كما تم إحلال وتطوير الغلايات الخاصة بإمداد المستشفي بالمياة الساخنة والبخار بتكلفة قدرها 15 مليون جنيه تم تمويلها بالكامل من تبرعات المجتمع المدني للمساهمة في علاج الأطفال المرضى.

وأضافت الدكتورة رشا جمال مديرة المستشفى، أن عدد المرضى المترددين سنويًا على وحدة أمراض القلب ما بين 15 إلى 20 ألف مريض، ويتم حجز حوالي 2 إلى 3 آلاف مريض في الوحدة والرعاية المركزة.