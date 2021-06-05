السكك الحديدية تعلن تفاصيل حادث قطار أسوان

أعلنت هيئة السكك الحديدية، أنه أثناء ضم الجرار رقم 3984 بصفة إمداد على القطار رقم 1024 ركاب أسوان/ السد العالي المعطل جراره ما بين محطتي الصداقة والسد العالي خرج البوجي الخلفى للعربة الأخيرة رقم 114197 عن السكة نتيجة اصطدام الجرار بها أثناء الضم، وعلى الفور تم الدفع بأوناش السكة الحديد للموقع، وتم رفع آثار الحادث في تمام الساعة 10.40 دقيقة صباح اليوم.
وأشار بيان السكة الحديد إلى انتظام حركة القطارات بخط القاهرة السد العالي وكافة خطوط شبكة السكة الحديد على مستوى الجمهورية.
وأوقفت الهيئة قائد الجرار ومساعده عن العمل، وتم تحويلهما للنيابة العامة لأعمال شئونها.
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