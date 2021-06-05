القوى العاملة : تعيين 541 شاباً منهم 4 من ذوى الهمم والعزيمة...

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة قنا بتعيين 541 شاباً من مختلف المؤهلات ، منهم 4 من ذوى الهمم والعزيمة ، وذلك في منشآت القطاع الخاص بالمحافظة من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وبلغ المسجلين بمكاتب التشغيل 2032 شاباً ، فضلا عن استخراج 613 شهادات قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة للعمال علي المهن المختلفة .
وأشار الوزير إلي أن المديرية قامت بصرف منحاً للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالوحدة لرعايتهم إجتماعياً بإجمالى 157 ألف جنيه ، لـ 68 عاملاً ، وصرف 75 ألفاً و 672 جنيها للرعاية الصحية لـ 673 عاملا ، ليصل إجمالى ما تم صرفه لـ 232 ألفاً و672 جنيها لـ 741 عاملا من المسجلين بالمديرية .
جاء ذلك في تقرير تلقاه الوزير من مدير المديرية عن إنجازاتها خلال أبريل الماضي، أشار فيه إلي أنه تم التفتيش العمالي على 506 منشآت، وأسفر عن تحرير 53 محضراً عمالياً ، من خلال مفتشى العمل ، فضلاً عن تلقى 14 شكوى عمالية، تم تسوية شكوى منها ودياً ، وتحويل شكوى منها للقضاء ، تبقت 12 شكوي ما زالت تحت البحث والدراسة .
كما قامت المديرية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على مستوى المحافظة على 134 منشأة، وذلك في إطار متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التى حددتها الدولة للوقاية من انتشار (كوفيد- 19 ) ، وتخفيض عدد العاملين بها حفاظاً على صحتهم.
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