الحكومة تنفي تدشين صفحة لـ«التموين» على الفيس بوك لتقديم خدمة إضافة المواليد بمقابل

نفى مجلس الوزراء ما نشر في بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن تدشين وزارة التموين صفحة جديدة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بدعوى تقديم خدمة إضافة المواليد الجدد للمواطنين مقابل الحصول على مبالغ مالية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، نفيا تلك الأنباء.

وأكد، أنه لا صحة لتدشين الوزارة أي صفحات جديدة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بدعوى تقديم خدمة إضافة المواليد الجدد للمواطنين مقابل الحصول على مبالغ مالية، وأن تلك الصفحات وهمية، وغير تابعة للوزارة نهائياً، مُشددةً على أن التقديم على أي من الخدمات التموينية بما فيها خدمة إضافة المواليد الجدد تتم بشكل مباشر من خلال موقع "دعم مصر" عبر الرابط التالي "www.tamwin.com.eg" أو بوابة مصر الرقمية عبر الرابط التالي: "digital.gov.eg"، أو التوجه مباشرة إلى أقرب مكتب تمويني بالأوراق المطلوبة للحصول على الخدمة، مُحذرةً المواطنين من الانسياق وراء تلك الصفحات المزيفة التي تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية والاستيلاء على أموالهم، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الصفحات المزيفة.

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات، يُرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك (19588).