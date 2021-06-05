/634693/عمر-ربيع-ياسين-رسميا-فرجاني-ساسي-يوقع-عقود-إنتقاله-للدوري-القطري

كشف عمر ربيع ياسين الإعلامي الرياضي بقناة النهار على رحيل فرجاني ساسي بشكل رسمي عن صفوف الفريق الأبيض ، والتوقيع على عقود إنضمام للدوري القطري في تركيا بداية من الموسم المقبل مع القلعة البيضاء .

وكتب عمر ياسين عبر صفحته الرسمية على تويتر: " رسميا و علي مسؤوليتي الشخصية انتهي مشوار فرجاني ساسي مع نادي الزمالك و اللاعب وقع علي عقود انتقاله للدوري القطري و تم توقيع العقود في تركيا".

فرجاني ساسي يرحل عن الزمالك

وتابع ياسين: " الاعلان الرسمي من جانب النادي و اللاعب بعد التوقف الدولي مباشرة".

يذكر ان دوت الخليج سبق وذكر أن فرجاني ساسي قرر الرحيل عن النادي الأبيض عقب مواجهات الفريق في دوري أبطال إفريقيا واثناء تواجدهم في قطر لخوض مواجهات السوبر الإفريقي ، وكذلك بعد مواجهة الأهلي في القمة 122

تشكيل الأهلي أمام الزمالك في القمة 122

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أيمن أشرف - رامي ربيعة- بدر بانون - محمد هاني.

خط الوسط الدفاعي: عمرو السولية وأليو ديانج

خط الوسط الهجومي: طاهر محمد طاهر - محمد مجدي أفشة وحسين الشحات.

وفي الهجوم: محمد شريف.

تشكيل الزمالك أمام الأهلي في القمة 122

ودخل الزمالك مباراة الأهلي بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود الونش – محمود علاء – حمزة المثلوثي

خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي – أحمد سيد زيزو – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي

خط الهجوم : يوسف أوباما

الجدير بالذكر أن وكيل فرجاني ساسي قال في وقت سابق، إن إدارة الفارس الأبيض لا تصارح الجماهير بالحقائق في الملف الخاص بتجديد اللاعب، وأن التونسي لم يطلب الحصول على 2 مليون و 200 ألف أو 2 مليون و 600 ألف كما يقال، وسيوافق على التجديد للنادي في حالة عرض عليه مليون 800 ألف، بجانب أن مجلس الإدارة لم يجلس مع اللاعب من الأساس لتجديد عقده مع النادي.