/634696/محمد-صلاح-يخسر-لقب-الأفضل-في-الدوري-الإنجليزي-لصالح-دياز

كشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عن الفائز بجائزة أفضل لاعب في الموسم الحالي بعد منافسة شرسة بين روبن دياز مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي ومنتخب البرتغال، ومع محمد صلاح مهاجم ليفربول والبريميرليج.

واعلنت الرابطة فوز دياز مدافع البرتغال ومانشيستر سيتي بجائزة أفضل لاعب عن موسم 2020/ 2021، في ظل مساهمته في حصول السيتي على الدوري الإنجليزي وبلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا والخسارة أمام تشيلسي بهدفيين دون رد.

محمد صلاح يخسر جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

وتفوق مدافع السيتي على العديد من اللاعبين والذي أعلنت الرابطة ترشحهم وهم محمد صلاح لاعب ليفربول ، كيفن دي بروين لاعب مانشيستر سيتي ، برونو فرنانديز لاعب مانشيستر يونايتد، جاك جريليش، هاري كين مهاجم توتنهام، ماسون ماونت، وتوماس سوتشيك.

قائمة مرشحين أفضل هدف في الدوري

وجاءت القائمة كالأتي: هدف جيمس ماديسون لاعب ليستر سيتي في مانشستر سيتي ( 27 سبتمبر)

هدف مانويل لانزيني لاعب وست هام في توتنهام ( 18 أكتوبر)

محمد صلاح لاعب ليفربول في وست هام ( 31 يناير)

هدف أولا ألينا لاعب فولهام في وست بروميتش ( 1 نوفمبر)

هدف سباستيان هالير لاعب وست هام في كريستال بالاس ( 16 نوفمبر)

هدف لينجارد لاعب وست هام في وولفرهامبتون ( 5 أبريل)

هدف كافاني لاعب مانشستر يونايتد في فولهام ( 18 مايو)

هدف برونو فيرنانديز في إيفرتون ( 6 فبراير)

هدف لاميلا لاعب توتنهام في آرسنال ( 14 مارس)

يذكر أن محمد صلاح تواجد في تشكيل الدوري الإنجليزي المثالي يأتي هذا بسبب تواجد صلاح صلاح في وصافة الهدافين في الدوري الإنجليزي، برصيد 22 هدف، حيث جاء في المركز الأول هاري كين مهاجم فريق توتنهام، عن طريقه إحرازه 23 هدف.

الجدير بالذكر أن مانشستر سيتي حصد بطولة الدوري الإنجليزي لموسم 2020/2021، حيث توج الفريق بالبطولة تحت قيادة بيب جوارديولا، المدير الفني للفريق، كما تأهل فريق مانشستر سيتي تحت قيادة جوارديولا إلى نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، أمام فريق تشيلسي.