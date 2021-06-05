وزيرة البيئة: تلوث الهواء فى القاهرة يكلف أكثر من 47 مليار جنيه سنويا

جدة - نرمين السيد - افتتح محمد سعفان وزير القوى العاملة، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، واللواء محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى، والدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، اليوم السبت، وحدة التحول الأخضر، ومشروع شمس بى جرين لتدوير المخلفات، بمقر كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بالجامعة، فضلاً عن معرض المنتجات البيئية من إعادة الاستخدام وتدوير المخلفات، وذلك فى إطار الاحتفال باليوم العالمى للبيئة .





وزار الوزراء وحدة التحول الأخضر، ومشروع شمس بى جرين، والذى يضم العديد من الوحدات، منها: وحدة فرز المخلفات، ووحدة إنتاج البيوجاز من المخلفات العضوية، ووحدة إنتاج الكهرباء من الرياح، ووحدة تجميع المخلفات، ووحدة تدوير المخلفات البلاستيكية، ووحدة كبس المخلفات الصلبة، ووحدة إنتاج السماد العضوى من المخلفات العضوية، ووحدة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، ووحدة تدوير المخلفات الورقية، فضلاً عن وحدة الزراعة المائية والزراعة على مياه أحواض الأسماك.

فى مستهل كلمته، عقب الافتتاح قال وزير القوى العاملة، إن عملية تغيير أفكار المواطنين والتى ترسخت منذ عشرات الأعوام بخصوص الاهتمام بالبيئة والحفاظ عليها من التلوث، تحتاج لمزيد من الوقت والجهد لضمان استمراريتها واستدامتها، مؤكدا أن الجامعة هى منارة المدينة والمحافظة وأى دولة، يشع من خلالها ضوء العلم والفكر، وعليه يجب البدء مع طلاب الجامعات للمساهمة فى هذا المجال، بعمل مبادرة داخل الجامعة لاستخدام الطلبة فى تغيير فكر أسرهم والمجتمع المحيط بهم .

وأبدى الوزير، استعداد وزارة القوى العاملة للتعاون مع جامعة عين شمس فى الشؤون الخاصة بالحفاظ على البيئة، وزيادة وعى العمال فى الشركات والمصانع بالحفاظ عليها ، وتغيير الأساليب الضارة بها.

من جانبها قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن الدولة المصرية تمر حالياً بتحول فى مختلف المجالات، مشيرة إلى أن البيئة من أهم هذه المجالات التى أولتها القيادة السياسية الاهتمام من الوهلة الأولى، ووجهت بضرورة تغيير لغة الحوار فيما يخص البيئة، وإعادة صياغة إستراتيجية القطاع البيئى، لأهميته بالنسبة للمواطن ومنظمات المجتمع المدنى والخاص والعام، مشددة على أن الكل شريك فى الحفاظ على البيئة .

وأضافت أنه من الطبيعى مع تغيير لغة الحوار ومفهوم البيئة أن يرتبط بكافة الأمور الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة إلى أنه تم عمل دراسة مع البنك الدولى مؤخراً أوضحت أن تلوث الهواء فى القاهرة يكلف أكثر من 47 مليار جنيه سنويا.