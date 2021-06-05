وأوضحت الدكتورة سحر السنباطى، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، أن المجلس يسعى جاهدًا للتيسير على الأهالى الحصول على الخدمات المقدمة من قبل المجلس والإدارة العامة لنجدة الطفل ولذلك لفتح قنوات اتصال متعددة مباشرة مع المواطنين والأطفال.
ولفتت السنباطى، إلى أن المجلس يقدم حزمة من الخدمات من خلال هذا التطبيق وهى خدمات الإبلاغ والدعم والمشورة، كالإبلاغ عن حالات تعرض الأطفال للخطر والأطفال المفقودين والأطفال المعثور عليهم بالإضافة إلى خدمات الدعم والمشورة الأسرية للأم والطفل، مؤكدة على السرية التامة لبيانات المتصلين والمبلغين، فضلا عن اتاحة حزمة من المعلومات "الصحية، والنفسية، والقانونية، وإرشادات عن أساليب التربية الإيجابية" والتى تهم الأسرة المصرية.
وأكدت السنباطى أن هذا التطبيق سيعمل بالتوازى مع خط نجدة الطفل 16000 والذى يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع لاستقبال الشكاوى والاستفسارات، فضلا عن التواصل من خلال تطبيق الواتس اب والواتس اب بيزنيس على الأرقام التالية: 01102121600 - 01016609579.
ويمكنكم تحميل التطبيق من APP Store أو من خلال google play من خلال الروابط التالية: https://apps.apple.com/us/app/%D9%86%D8%A8%D8%AA%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1/id1563617469#?platform=iphone، https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nabttmasr.nbtt_masr.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نبتة مصر.. القومى للطفولة والأمومة يطلق تطبيقا إلكترونيا لحماية الأطفال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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