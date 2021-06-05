صور.. رئيس غرفة تجارة طرابلس يزور الإسكندرية لبحث إعادة إعمار ليبيا

جدة - نرمين السيد - تأتى تلك الزيارة وفقًا لزيارة رئيس وزراء مصر إلى دولة ليبيا، وتوجيهات القيادات السياسية بين البلدين، واستكمالاً للاجتماعات الافتراضية التى عقدت بين مجلس إدارتى الغرفتين وقال أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، إن اللقاء شهد التمهيد لإنشاء قنوات تواصل تربط بين القطاعات المختلفة لمنتسبى الغرفتين من أجل التعاون المشترك، فى المساهمة فى إعادة إعمار ليبيا الشقيقة. وأوضح الوكيل، أنه جرى مناقشة زيادة التبادل التجارى والاستثمارى، أخذًا فى الاعتبار تنمية المميزات النسبية فى دولة ليبيا من أجل خلق فرص عمل لشباب البلدين، إضافة إلى العمل المشترك لتفعيل اتفاقيات التعاون القائمة بين البلدين.

وأضاف أنه تم الاتفاق على أن تقوم الغرفة التجارية بالإسكندرية باستضافة وفد من رجال الأعمال بدولة ليبيا الشقيقة، للاشتراك فى مؤتمر لإعادة إعمار ليبيا وتفعيل العلاقات التجارية والاستثمارية بمدينة الإسكندرية خلال شهر يوليو المقبل.

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