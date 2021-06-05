- 1/2
- 2/2
وأعربت هيئة قناة السويس، عن تقديرها لما ذكر فى البيان، بحقها فى المطالبة بتعويض عادل ومتناسب يغطى نفقات أعمال الإنقاذ، ومكافأة الإنقاذ، والخسائر التى تكبدتها الهيئة خلال عملية إنقاذ ناجحة لسفينة الحاويات ذات العلم البنمى، والتى قدمتها فى القناة فى مارس الماضى.
وأكدت هيئة المحافظين، حرصها على جعل مسار المفاوضات ناجحا على مبدأ حسن النية واعتبار الروابط والعلاقات الموسعة مع الشركة المملوكة للسفينة لأنها من كبار عملاء الهيئة، وضمان الوصول إلى تسوية عادلة تعوض الخسائر المتكبدة خلال الأزمة.
وشددت الهيئة، على أن كتاب قواعد الملاحة التابعة ل SCA هو المرجع القانونى الذى ينص على حقوقها والتزاماتها تجاه عملائها، ويحتوى كتاب قواعد الملاحة على قواعد الملاحة فى القناة وكذلك المقالات التى تحدد الالتزامات والمتطلبات المختلفة للنقل العابر للسفن الموجودة فى القناة فيما يتعلق بالخدمات البحرية واللوجستية والإنقاذ.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بيان جديد للجنة إدارة المفاوضات فى قضية السفينة الجانحة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.