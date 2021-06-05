بيان جديد للجنة إدارة المفاوضات فى قضية السفينة الجانحة

جدة - نرمين السيد - استعرضت لجنة التفاوض SCA المسؤولة عن إدارة المفاوضات والجوانب القانونية فى قضية سفينة الحاويات ذات العلم البنمى التى جنحت فى قناة السويس، بيان نادى P & I فى المملكة المتحدة.





وأعربت هيئة قناة السويس، عن تقديرها لما ذكر فى البيان، بحقها فى المطالبة بتعويض عادل ومتناسب يغطى نفقات أعمال الإنقاذ، ومكافأة الإنقاذ، والخسائر التى تكبدتها الهيئة خلال عملية إنقاذ ناجحة لسفينة الحاويات ذات العلم البنمى، والتى قدمتها فى القناة فى مارس الماضى.

وأكدت هيئة المحافظين، حرصها على جعل مسار المفاوضات ناجحا على مبدأ حسن النية واعتبار الروابط والعلاقات الموسعة مع الشركة المملوكة للسفينة لأنها من كبار عملاء الهيئة، وضمان الوصول إلى تسوية عادلة تعوض الخسائر المتكبدة خلال الأزمة.

وشددت الهيئة، على أن كتاب قواعد الملاحة التابعة ل SCA هو المرجع القانونى الذى ينص على حقوقها والتزاماتها تجاه عملائها، ويحتوى كتاب قواعد الملاحة على قواعد الملاحة فى القناة وكذلك المقالات التى تحدد الالتزامات والمتطلبات المختلفة للنقل العابر للسفن الموجودة فى القناة فيما يتعلق بالخدمات البحرية واللوجستية والإنقاذ.