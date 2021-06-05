مدبولى: تكليف رئاسى باستكمال أعمال إنشاء وتطوير ميناء العين السخنة

جدة - نرمين السيد - تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أعمال التطوير الجارى تنفيذها بميناء العين السخنة، والوقوف على معدلات التنفيذ، ورافقه خلال الجولة وزيرا البترول والثروة المعدنية، والنقل، ومحافظو مدن القناة، ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وعدد من المسؤولين.





وأكد رئيس الوزراء، فى مستهل جولته بالميناء، أن أعمال التطوير التى يشهدها ميناء العين السخنة تأتى فى إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، باستكمال أعمال إنشاء وتطوير الميناء وتحويله إلى أكبر ميناء محورى على البحر الأحمر، لخدمة حركة التجارة بين الشرق والغرب.

وبدأت جولة رئيس الوزراء ومرافقوه بتفقد أعمال التداول بالحوض الأول، الذى استقبل أمس، السفينة المُحملة بمستلزمات ومعدات قطار "المونوريل" ، كما تفقد الحوض الثانى الذى تمت فيه أعمال توسعات جديدة من قبل شركة "موانئ دبى العالمية"، وتكلفت أعمال الإنشاءات والتوسعة الجديدة نحو 10 مليارات جنيه خلال نهاية 2019 بنحو 560 مليون دولار، وشملت أعمال التطوير إقامة ساحة جديدة للحاويات بمساحة 350 ألف متر مربع، مما يسهم فى رفع طاقة الميناء إلى أكثر من مليون حاوية سنويًا، كما يضم المشروع أكبر معدات لمناولة الحاويات الصديقة للبيئة فى الميناء.

وعقب الجولة الميدانية للحوضين الأول والثانى، توجه رئيس الوزراء ومرافقوه لتفقد أعمال التطوير الحالية بالأحواض الجديدة، واستكمال الحوض الثانى، حيث استمع لشرح تفصيلى عن الأعمال المتعلقة بالتطوير من المهندس كامل الوزير، وزير النقل، ونسب التنفيذ الحالية لأعمال الحفر والإنشاءات.

وأشار وزير النقل، إلى أن الوزارة بدأت فى تنفيذ أعمال تطوير ميناء العين السخنة بالمرحلة الأولى فى مارس 2021، التى تتكلف 20 مليار جنيه، وتشمل إنشاء أرصفة جديدة بأطوال 12 كيلومترا طوليا، وبعمق 18 مترا، وساحات تداول بمسطح 5,6 مليون م2، ومناطق تجارية ولوجستية بمساحة 5,3 كم2، تخدمها شبكة من خطوط السكك الحديدية بطول 10 كم متصلة بالقطار الكهربائى السريع السخنة / العلمين الجديدة، لتستخدم فى نقل البضائع وخصوصاً الحاويات على هذا الخط إلى جميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى الطريق الشريانى بطول 14 كم تقريبا ليربط بين الأرصفة والميناء ككل، بما يسهم فى تلافى وجود أى تكدسات مستقبلاً داخل الميناء، مشيرا إلى أنه من المخطط الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى فى مارس 2023.

وحول الموقف التنفيذى لأعمال التطوير، أشار الوزير إلى أنه تم تكليف شركة دار الهندسة بالأعمال الاستشارية للمشروع، وتم الانتهاء من أعمال الرفع المساحى وتخطيط الميناء، كما تم تنفيذ الجسات المطلوبة بطول الأرصفة وشملت حوالى 208 جسات من منسوب سطح الأرض ويصل عمقها لمنسوب -50، وتشمل الجسات تنفيذ بيزومترات لقياس منسوب المياه الجوفية، بالإضافة إلى الاختبارات المعملية والحقلية المصاحبة لتحديد الأرصفة، كما تم تكليف عدد من الشركات المصرية المتخصصة فى تنفيذ الأرصفة وأعمال الحفر لتنفيذ الأعمال طبقاً للمخطط الذى أعده الاستشارى.

واطلع رئيس الوزراء ومرافقوه على أعمال الحفر التى تمت فى مشروع التطوير، وأشار وزير النقل إلى أن كمية الحفر الجاف للساحات بلغت 36 مليون م3، كما بلغت كمية الحفر الجاف للأحواض 36 مليون م3، ووصلت كمية الحفر بالتكريك إلى 34 مليون م3، وبلغت كمية الحفر لدائرة الدوران 18 مليون م3، لافتا إلى أنه تم تقسيم الأعمال إلى مرحلتين: المرحلة الأولى وهى "الطريق الشريانى الجنوبى" بطول 8 كم، والمرحلة الثانية وهى الطريق الشريانى الشمالى بطول 4 كم، كما تعرف رئيس الوزراء على الأعمال التى تم تنفيذها للطرق الداخلية، وتعديلات خطوط السكك الحديدية القائمة، بالإضافة إلى أعمال الحمايات المتخذة لخطوط البترول والغاز لحين نقلها، كما اطلع فى الوقت نفسه على أعمال إنشاء حاجز الأمواج.

وأشاد رئيس الوزراء بالأعمال التى يتم تنفيذها فى مشروع تطوير ميناء العين السخنة، مؤكدا ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ، نظرا لما يمثله هذا المشروع من أهمية كبيرة فى خدمة حركة التجارة العالمية.